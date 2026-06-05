Пока Иран держат в приёмной: какой план Израиль успевает провернуть в Ливане

Дональд Трамп намеренно затягивает переговоры с Ираном, чтобы дать Израилю возможность завершить военную операцию в Ливане, считает историк и политик Дарья Митина. В эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru эксперт объяснила, почему США фактически разрешили Биньямину Нетаньяху игнорировать условия перемирия и продвигаться вглубь соседней страны.

Театр переговоров и ливанский фронт

Вашингтон использует дипломатическую паузу как прикрытие для действий своего союзника. Пока американские переговорщики выдвигают Тегерану все новые требования по ядерной сделке и поставкам нефти, израильская армия планомерно зачищает Ливан от сил "Хезболлы". По сути, подготовка к масштабной эскалации продолжается, несмотря на формальные заявления о желании достичь мира.

"Трамп тянет резину и выдвигает новые требования, хотя переговорщики вроде всё согласовали. Делает он это для того, чтобы дать Нетаньяху время оккупировать Ливан и покончить с прокси-силами Ирана", — пояснила в эфире Pravda.Ru политик Дарья Митина.

Множатся слухи о крайне жестких личных беседах Трампа и Нетаньяху, в которых американский лидер якобы не стесняется в выражениях. Однако эта эмоциональность не мешает Белому дому поддерживать Израиль. Сейчас отношения сторон достигли критической точки, где за громкими словами стоит прагматичный расчет: ликвидировать влияние Ирана в Ливане руками ЦАХАЛ.

Вторжение за пределы "красных линий"

Израиль уже нарушил собственные правила, перейдя реку Литани, которая ранее считалась северной границей оккупации. Армия заняла стратегическую крепость Бофор — замок XII века, расположенный на высоте 700 метров. Это самое глубокое проникновение израильских войск на ливанскую территорию за последние 26 лет.

"Эта позиция обеспечивает полный огневой контроль над долиной реки и приграничными районами севера Израиля. Подземные туннели уходят прямо к реке", — отметила в эфире Pravda.Ru Дарья Митина.

Следующей целью израильских военных стал район Дахия — южный пригород Бейрута. Это фактически "город в городе", где "Хезболла" создала свою автономную инфраструктуру и политический центр. Несмотря на объявленное весной перемирие, израильская авиация продолжает наносить удары по этому району, стремясь полностью обезглавить движение.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ливане

Зачем Трампу затягивать переговоры с Ираном?

Это дает Израилю карт-бланш на продолжение боевых действий в Ливане против союзников Тегерана без оглядки на международные соглашения.

Почему захват крепости Бофор так важен?

Крепость находится на господствующей высоте. Тот, кто владеет Бофором, контролирует всю долину реки Литани и может сорвать любое передвижение противника в этом секторе.

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