Тактика мелких уколов: почему Ирану и США выгодно топтаться на месте

Прямой масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать, но конфликт останется в стадии мучительного противостояния, заявила в эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru историк и политик Дарья Митина. Эксперт объяснила, почему Иран и США намеренно затягивают время, превращая регион в зону постоянных "уколов" и взаимных ударов.

Нефтяной блеф и Ормузский пролив

Цены на нефть в ближайшие недели продолжат лихорадить. Вашингтон давит на Тегеран, требуя открыть Ормузский пролив в обмен на обещания стабилизировать рынок, но иранцы не спешат идти на уступки. Для Ирана свободный поток западных танкеров означает обрушение цен на сырье, что экономически невыгодно. Поэтому страна ведет сложную тактическую игру, понимая, что путь, принуждающий Запад к уступкам, лежит через сохранение напряженности в проливе.

"Иранцы умело будут блефовать, понимая, что как только корпус и флот ослабят хватку в проливе, то западные танкеры хлынут потоком, и цена полетит вниз. А это Ирану абсолютно невыгодно", — отметила в эфире Pravda.Ru историк Дарья Митина.

Расчет Дональда Трампа

Дональд Трамп, несмотря на резкую риторику, действует как прагматичный бизнесмен. Сейчас ему невыгодно заключать полноценную сделку с Тегераном. Значительная часть его электората настроена агрессивно, и быстрое примирение может лишить его поддержки "ястребов". Пока Белый дом выбирает противоречивую линию поведения, пытаясь принудить Иран к соглашению на своих условиях и при этом не разжечь большой костер, который затронет Южно-Китайское море и Тайвань.

Переговоры будут идти тяжело. Скорее всего, стороны ограничатся временными перемириями на два-три месяца или полгода, оставляя глобальный вопрос в подвешенном состоянии. Тегеран тоже тянет время. Иранская сторона рассчитывает на ошибки противника и на то, что время работает на укрепление их внутренних позиций. Даже временное затишье быстро сменяется новыми вспышками, когда американская политика в регионе натыкается на очередные удары возмездия за атаки по иранским объектам.

Фактор Израиля и эскалация

Вашингтон не может игнорировать интересы Израиля, что еще сильнее запутывает ситуацию. Эскалация нарастает, но она остается контролируемой — до большой войны пока никто не хочет доводить дело, поскольку аргументов против нее сейчас больше, чем за начало полномасштабного вторжения. Конфликт продолжит тлеть в формате захвата судов, обстрелов и санкционного давления.

Ответы на популярные вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

Почему Трамп не заключает сделку сейчас?

Трампу нужно сохранить лицо перед своим электоратом, который ждет жестких действий. Сделка сейчас может быть воспринята как слабость.

Как ситуация влияет на цены на нефть?

Цены остаются волатильными. Иран использует угрозу блокировки Ормузского пролива как инструмент давления, чтобы не допустить падения стоимости нефти на мировом рынке.

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