Не просто воля генералов: как сложная мозаика сил в Тегеране спасает страну от ошибок

Миф о монолитности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) мешает адекватно оценивать действия Ирана, заявила историк и политик Дарья Митина. В эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru эксперт объяснила, почему реальная власть в стране распределена между конкурирующими кланами, а "силовики" являются лишь одной из сторон затянувшегося внутреннего конфликта.

Борьба за влияние внутри Тегерана

Российское общество привыкло считать КСИР единственной силой, диктующей волю Ирана. На самом деле это не так. Решения в Тегеране принимаются как результат столкновения интересов разных групп. Сам Корпус — это не только армия, но и гигантская экономическая империя, за активы которой борются политики разных взглядов. Значительная часть руководства страны хочет отодвинуть генералов от управления финансами, так как ресурсов на всех не хватает.

"Корпус стражей исламской революции — это не единый актор, а огромное поле борьбы и ценный приз в ожесточенной схватке фракций и кланов", — отметила в эфире Pravda.Ru историк Дарья Митина.

В этой политической мозаике уживаются консерваторы, прагматики и сторонники реформ. Формально страной руководит президент Масуд Пезешкиан, но ключевые вопросы войны и мира замыкаются на верховном лидере. При этом отношения Тегерана и Вашингтона остаются крайне напряженными, несмотря на попытки найти компромисс.

Схватка на воде

Пока дипломаты ведут скрытые игры, на земле и на море идет реальная эскалация. Недавно силы КСИР открыли предупредительный огонь, заставив американский танкер сменить курс. Вашингтон ответил авиаударами по объектам в Иране и перехватом беспилотников. Подобные инциденты показывают, что иранские ракеты нанесли урон не только военным объектам, но и самой возможности быстрого мирного урегулирования.

"Консультации не прекращаются даже в разгар взаимных бомбежек. Это часть ближневосточной культуры: позвони самому ярому врагу через коллег и передай условия", — пояснила Дарья Митина.

Ответы на популярные вопросы о политике Ирана

Почему КСИР так важен для страны?

Это не только элитное военное подразделение, но и мощный экономический холдинг, контролирующий значительную часть промышленности и финансов.

Возможен ли мир между США и Ираном?

Переговоры идут параллельно с боевыми действиями через посредников. Полное примирение маловероятно из-за глубоких идейных и экономических разногласий.

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Полная запись программы с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.