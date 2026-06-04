США точат зубы, но подойти боятся: почему лобовая атака на Иран обернётся кошмаром

Право на мирный атом остается единственной красной чертой, которую Тегеран не перейдет ни при каких условиях, заявила секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председателя Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda.Ru историк и политик объяснила, почему ядерная программа стала для Ирана вопросом выживания и национальной гордости.

Ядерный щит как страховка от вторжения

Для Ирана атомные технологии — это не просто энергетика, а гарантия суверенитета. Тегеран готов обсуждать проценты обогащения урана, но никогда не откажется от самой возможности иметь ядерный цикл. Эксперт уверена: наличие бомбы или даже финального проекта по ее созданию делает полномасштабное нападение на страну невозможным.

США и Израиль могут наносить точечные удары, атаковать военные объекты или проводить кибероперации, но они опасаются идти на открытую войну с целью смены режима. Пока существует шанс, что у Тегерана вот-вот появится оружие, Вашингтон продолжает откладывать стратегические решения, опасаясь непредсказуемых последствий.

"Никто не рискнет напасть на страну, у которой есть бомба, или даже просто проект такой атомной бомбы в завершенном варианте. Атомная бомба — это оружие сдерживания для заведомо более слабого в военно-экономическом отношении игрока", — отметила в эфире Pravda. Ru историк Дарья Митина.

Уроки истории и язык дипломатии

Железный закон ядерного века диктует свои правила: страны без атомного щита часто становятся жертвами прямой агрессии. В Иране внимательно изучили судьбы Ливии и Ирака и не хотят повторения этих сценариев на своей территории. Ядерный статус позволяет разговаривать с Западом на языке ультиматумов, а не прошений.

Нынешняя ситуация показывает, что игра в перемирие окончательно зашла в тупик, и Тегеран выбирает путь жесткого отстаивания своих интересов. Бомба в данном случае — это экзистенциальный козырь, превращающий регионального игрока в силу, с которой обязан считаться весь мир, по аналогии с Северной Кореей.

"Без бомбы судьба Ирана будет судьбой Ирака или Ливии. А с бомбой это будет статус КНДР, которую уважают и с которой считаются. Наличие этого оружия — залог уважительного страха", — подчеркнула эксперт.

Российский опыт и гибридные войны

Пример России также подтверждает эффективность ядерного сдерживания. Несмотря на колоссальное давление и санкции, никто не решается на прямое военное вторжение танковыми колоннами. Противники России предпочитают действовать чужими руками или экономическими методами, зная, что прямой конфликт неизбежно приведет к ядерному ответу.

Иран понимает, что любое проявление слабости в ядерном вопросе развяжет руки оппонентам. Учитывая, как вспышки агрессии в стратегических водах меняют расклад сил, Тегеран будет держаться за свой "мирный атом" до последнего. Это единственный способ заставить сильных игроков сесть за стол переговоров на равных условиях.

Ответы на популярные вопросы об иранской ядерной сделке

Почему Иран не отказывается от обогащения урана?

Для Тегерана это вопрос национального суверенитета и единственная страховка от прямого военного вторжения США или Израиля.

Чем отличается ядерное сдерживание Ирана от российского?

Для России ядерный щит — это паритет сверхдержав, а для Ирана — способ защиты слабого игрока от нападения более сильных в экономическом и военном плане государств.

К чему приведет утрата Ираном ядерного потенциала?

Эксперты полагают, что без этого козыря Иран может повторить судьбу Ливии, где отсутствие защиты привело к насильственной смене режима и краху государственности.

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