Вместо талончика — мессенджер: как смартфон станет главным инструментом медика

Количество врачей общей практики в России нужно резко сократить, а их работу полностью перевести на дистанционные рельсы. Так считает председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, почему традиционная модель медицины безнадежно устарела.
Сегодня на одного сельского врача приходится около тысячи человек, но этот норматив пора пересматривать в десятки раз. По мнению Павла Воробьева, один специалист вполне может курировать 15-20 тысяч пациентов, если перестанет тратить время на бесконечные очные приемы. Главным инструментом медика должны стать дистанционные технологии и мессенджеры.
Однако врач не обязан постоянно находиться в режиме онлайн. Современные форматы позволяют общаться с пациентами через электронную почту или специальные приложения в отложенном режиме. Это дает возможность врачу спокойно проанализировать ответы больного и принять взвешенное решение. Цифровой сервис взаимодействия уже меняет привычные схемы работы, доказывая, что личный контакт в кабинете перестал быть обязательным условием для качественной помощи.
"Это кажется, что общение с врачом — это святое. Это было святым в XIX веке, но мы сейчас живем в XXI. Врач должен сидеть над дистанционными технологиями, а больные — взаимодействовать с ним через свои смартфоны и компьютеры", — отметил в эфире Pravda.Ru профессор Павел Воробьев.
Несмотря на цифровизацию, слепо доверять алгоритмам при постановке диагноза опасно. Сейчас в медицине активно внедряют автоматическую расшифровку снимков. Например, рентгенолаборант в регионе делает кадр и отправляет его в столичный центр, где первичный анализ проводит машина. Однако такая автоматизация клиник часто приводит к серьезным ошибкам в диагностике.
Искусственный интеллект хорошо видит типичные патологии, но часто пропускает редкие заболевания. Проблема в том, что алгоритмы не самообучаются в процессе работы — они заперты в рамках того набора данных, на котором их когда-то натренировали. В итоге врачи получают заключения, которые идут вразрез с реальным состоянием пациента, но спорить с "мнением" машины медикам становится все сложнее.
"Искусственный интеллект не способен сам поставить приличный диагноз, он только может выбрать очень понятные вещи. В результате к врачам приходит заключение, которое не соответствует клинической картине абсолютно", — пояснил в эфире Pravda.Ru Павел Воробьев.
Российское здравоохранение стоит на пороге серьезных перемен, которые затронут не только формат общения, но и сам список медицинских профессий. Готовящаяся трансформация реестра должностей вынудит специалистов адаптироваться к новым условиям, где на первый план выходит умение работать с данными, а не просто физическое присутствие в амбулатории.
Профессор уверен, что интернет сегодня доступен практически повсеместно, и ссылаться на техническую отсталость регионов больше нельзя. Нужно менять саму схему распределения ресурсов: меньше врачей, больше технологий и жесткий контроль над работой искусственного интеллекта со стороны живых специалистов.
Нет, ИИ пока может лишь помогать в рутинных задачах. Он часто ошибается в сложных случаях и не учитывает индивидуальные особенности пациента.
Большая часть общения перейдет в чаты и видеосвязь. Пациент присылает данные и жалобы со смартфона, а врач дистанционно корректирует лечение.
Идея в том, чтобы разгрузить врачей от бумажной работы и очередей, позволив им эффективно вести большее количество пациентов через цифровые платформы.
Полная запись программы с Павлом Воробьевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.