Вместо талончика — мессенджер: как смартфон станет главным инструментом медика

Количество врачей общей практики в России нужно резко сократить, а их работу полностью перевести на дистанционные рельсы. Так считает председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, почему традиционная модель медицины безнадежно устарела.

Медицина через экран смартфона

Сегодня на одного сельского врача приходится около тысячи человек, но этот норматив пора пересматривать в десятки раз. По мнению Павла Воробьева, один специалист вполне может курировать 15-20 тысяч пациентов, если перестанет тратить время на бесконечные очные приемы. Главным инструментом медика должны стать дистанционные технологии и мессенджеры.

Однако врач не обязан постоянно находиться в режиме онлайн. Современные форматы позволяют общаться с пациентами через электронную почту или специальные приложения в отложенном режиме. Это дает возможность врачу спокойно проанализировать ответы больного и принять взвешенное решение. Цифровой сервис взаимодействия уже меняет привычные схемы работы, доказывая, что личный контакт в кабинете перестал быть обязательным условием для качественной помощи.

"Это кажется, что общение с врачом — это святое. Это было святым в XIX веке, но мы сейчас живем в XXI. Врач должен сидеть над дистанционными технологиями, а больные — взаимодействовать с ним через свои смартфоны и компьютеры", — отметил в эфире Pravda.Ru профессор Павел Воробьев.

Почему ИИ не заменит терапевта

Несмотря на цифровизацию, слепо доверять алгоритмам при постановке диагноза опасно. Сейчас в медицине активно внедряют автоматическую расшифровку снимков. Например, рентгенолаборант в регионе делает кадр и отправляет его в столичный центр, где первичный анализ проводит машина. Однако такая автоматизация клиник часто приводит к серьезным ошибкам в диагностике.

Искусственный интеллект хорошо видит типичные патологии, но часто пропускает редкие заболевания. Проблема в том, что алгоритмы не самообучаются в процессе работы — они заперты в рамках того набора данных, на котором их когда-то натренировали. В итоге врачи получают заключения, которые идут вразрез с реальным состоянием пациента, но спорить с "мнением" машины медикам становится все сложнее.

"Искусственный интеллект не способен сам поставить приличный диагноз, он только может выбрать очень понятные вещи. В результате к врачам приходит заключение, которое не соответствует клинической картине абсолютно", — пояснил в эфире Pravda.Ru Павел Воробьев.

Глобальная перестройка системы

Российское здравоохранение стоит на пороге серьезных перемен, которые затронут не только формат общения, но и сам список медицинских профессий. Готовящаяся трансформация реестра должностей вынудит специалистов адаптироваться к новым условиям, где на первый план выходит умение работать с данными, а не просто физическое присутствие в амбулатории.

Профессор уверен, что интернет сегодня доступен практически повсеместно, и ссылаться на техническую отсталость регионов больше нельзя. Нужно менять саму схему распределения ресурсов: меньше врачей, больше технологий и жесткий контроль над работой искусственного интеллекта со стороны живых специалистов.

Ответы на популярные вопросы о будущем медицины

Заменит ли искусственный интеллект живого врача в ближайшее время?

Нет, ИИ пока может лишь помогать в рутинных задачах. Он часто ошибается в сложных случаях и не учитывает индивидуальные особенности пациента.

Как будет проходить прием у врача в новой модели?

Большая часть общения перейдет в чаты и видеосвязь. Пациент присылает данные и жалобы со смартфона, а врач дистанционно корректирует лечение.

Не пострадает ли качество лечения при сокращении числа врачей?

Идея в том, чтобы разгрузить врачей от бумажной работы и очередей, позволив им эффективно вести большее количество пациентов через цифровые платформы.

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Полная запись программы с Павлом Воробьевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.