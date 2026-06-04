Врач по долголетию — миф? Почему новая модная специальность смешит профессоров

Появление специальностей вроде "врачей по долголетию" имеет мало общего с реальной наукой и медициной, уверен председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему новые модные направления в здравоохранении вызывают у профессионального сообщества скепсис.

Геронтология — это знания, а не отдельный кабинет

Профессор Павел Воробьев, который стоял у истоков отечественной геронтологии и тридцать лет руководит профильными конференциями, признается: он не понимает, что это за "новая специальность". По его словам, геронтология — это не обособленная дисциплина, а необходимый багаж знаний для врачей всех профилей.

"Геронтолог может проконсультировать больного, но чаще он должен инструктировать врача о том, что делать с пожилым пациентом в условиях полиморбидности, когда у одного человека одновременно шесть-восемь разных заболеваний", — пояснил в эфире Pravda.Ru Павел Воробьев.

Специалист уверен, что медицинское вмешательство требуется только при лечении конкретных патологий. Поддержание жизненного тонуса лежат в плоскости образа жизни, а не врачебных манипуляций. Профессор отмечает, что столичные программы долголетия прекрасны, но это скорее социальная активность: прогулки, лекции и музеи.

Предел жизни и реальные причины долголетия

Сегодня биологический предел человеческой жизни составляет 120 лет — больше этого срока медики еще не фиксировали. Однако само по себе увеличение числа долгожителей, по мнению профессора, заслуга не столько врачей, сколько изменившейся среды обитания. Раньше 80-летние старики воспринимались как редкость, теперь же люди в этом возрасте часто чувствуют себя полными сил.

Современная медицина действительно способна на многое, включая новый подход к лечению деменции. Но ключевыми факторами долгой жизни остаются питание, физическая нагрузка и отсутствие глобальных катастроф. Создание новых "специальностей по долголетию" Воробьев называет скорее политическим решением, чем назревшей медицинской необходимостью.

"Медицина опять ни при чем. Питание, движение, отсутствие внешних причин — это ведет к росту продолжительности жизни. Политически сказали делать новую специальность, но я не знаю, для чего она", — подчеркнул в эфире Pravda. Ru Павел Воробьев.

Чтобы эффективно справляться с возрастными изменениями, не обязательно искать узких специалистов. Могут помочь и простые привычки для сохранения остроты ума, которые доступны каждому без рецепта врача.

Ответы на популярные вопросы о долголетии

Как продлить жизнь без таблеток?

Основа долголетия — это правильный рацион, постоянная физическая активность и отсутствие хронического стресса от внешних факторов.

Для чего нужен геронтолог?

Геронтолог может проконсультировать больного, но чаще он должен инструктировать врача о том, что делать с пожилым пациентом, когда у него одновременно несколько разных заболеваний.

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Полная запись программы с Павлом Воробьевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.