Очереди у терапевтов станут ещё длиннее? Чего ждать от исчезновения узких специалистов

Исключение из перечня медицинских должностей диабетологов и наркологов не является масштабной реформой отрасли, а лишь упорядочивает бумажную работу. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев объяснил, почему исчезновение узких специальностей не отразится на большинстве пациентов.
Громкие заявления о переменах в штатном расписании на деле затронут лишь малую часть медицинских учреждений. Документ Минздрава распространяется только на те организации, которые напрямую подчиняются ведомству — это всего несколько тысяч объектов на всю страну, включая федеральные НИИ и клиники при вузах. Основная масса больниц и поликлиник находится в ведении регионов или других министерств.
"У нас самое большое количество коек в стране принадлежит Министерству образования и науки, туда входит огромное количество институтов, подчиненных РАН. Этот приказ даже на них не влияет", — отметил в эфире Pravda.Ru профессор Павел Воробьев.
Многие опасаются, что изменение реестра должностей оставит людей без помощи, однако эксперт считает иначе. По его словам, избыточное дробление специальностей в государственных структурах давно потеряло смысл, тогда как в частном секторе клиники вольны называть врачей как угодно.
Решение убрать из номенклатуры конкретно диабетологов выглядит логичным шагом. Фактически лечением этого заболевания и подбором дозировок препаратов уже давно занимаются терапевты или врачи общей практики. Сложные случаи остаются в ведении эндокринологов, а специфические осложнения, такие как поражение сосудов, требуют вмешательства хирургов.
"В мире количество специальностей многократно меньше, чем в России. Я не понимаю, что это за специальность такая — диабетология", — заявил в эфире Pravda.Ru Павел Воробьев.
Параллельно с этим власти пытаются внедрить новые форматы работы в поликлиниках. Однако эксперты предупреждают, что непродуманная трансформация роли участковых терапевтов может спровоцировать рост очередей в первичном звене. В то же время технологические решения, такие как внедрение цифровых алгоритмов в медицине, уже начинают заменять административный персонал в справочных службах.
Нет, медицинская помощь сохраняется. Пациентов продолжат вести терапевты и эндокринологи, которые и раньше выполняли основной объем работы.
Это специалисты по питанию. Их появление в номенклатуре отражает уклон Минздрава в сторону профилактики заболеваний, а не только борьбы с их последствиями.
Коммерческие медицинские центры самостоятельно определяют названия должностей и штатное расписание, поэтому там специалисты никуда не исчезнут.
Полная запись программы с Павлом Воробьевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.