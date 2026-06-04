Очереди у терапевтов станут ещё длиннее? Чего ждать от исчезновения узких специалистов

Исключение из перечня медицинских должностей диабетологов и наркологов не является масштабной реформой отрасли, а лишь упорядочивает бумажную работу. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев объяснил, почему исчезновение узких специальностей не отразится на большинстве пациентов.

Приказ для избранных клиник

Громкие заявления о переменах в штатном расписании на деле затронут лишь малую часть медицинских учреждений. Документ Минздрава распространяется только на те организации, которые напрямую подчиняются ведомству — это всего несколько тысяч объектов на всю страну, включая федеральные НИИ и клиники при вузах. Основная масса больниц и поликлиник находится в ведении регионов или других министерств.

"У нас самое большое количество коек в стране принадлежит Министерству образования и науки, туда входит огромное количество институтов, подчиненных РАН. Этот приказ даже на них не влияет", — отметил в эфире Pravda.Ru профессор Павел Воробьев.

Многие опасаются, что изменение реестра должностей оставит людей без помощи, однако эксперт считает иначе. По его словам, избыточное дробление специальностей в государственных структурах давно потеряло смысл, тогда как в частном секторе клиники вольны называть врачей как угодно.

Куда пропадут диабетологи

Решение убрать из номенклатуры конкретно диабетологов выглядит логичным шагом. Фактически лечением этого заболевания и подбором дозировок препаратов уже давно занимаются терапевты или врачи общей практики. Сложные случаи остаются в ведении эндокринологов, а специфические осложнения, такие как поражение сосудов, требуют вмешательства хирургов.

"В мире количество специальностей многократно меньше, чем в России. Я не понимаю, что это за специальность такая — диабетология", — заявил в эфире Pravda.Ru Павел Воробьев.

Параллельно с этим власти пытаются внедрить новые форматы работы в поликлиниках. Однако эксперты предупреждают, что непродуманная трансформация роли участковых терапевтов может спровоцировать рост очередей в первичном звене. В то же время технологические решения, такие как внедрение цифровых алгоритмов в медицине, уже начинают заменять административный персонал в справочных службах.

Ответы на популярные вопросы о кадровых изменениях

Перестанут ли лечить диабет в поликлиниках?

Нет, медицинская помощь сохраняется. Пациентов продолжат вести терапевты и эндокринологи, которые и раньше выполняли основной объем работы.

Кто такие нутрициологи и зачем они нужны в штате?

Это специалисты по питанию. Их появление в номенклатуре отражает уклон Минздрава в сторону профилактики заболеваний, а не только борьбы с их последствиями.

Коснутся ли изменения частных клиник?

Коммерческие медицинские центры самостоятельно определяют названия должностей и штатное расписание, поэтому там специалисты никуда не исчезнут.

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