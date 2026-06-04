Думали, это просто красивые картинки? Как глянцевая лента новостей ломает психику

Социальные сети провоцируют рост расстройств пищевого поведения и серьезные психологические травмы из-за постоянного сравнения себя с нереалистичными картинками. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru клинический психолог и схема-терапевт Кирилл Горшенин рассказал, почему пользователи попадают в дофаминовую ловушку, и кто находится в зоне максимального риска.

Ловушка идеального контента

Многие пользователи листают ленту новостей для развлечения, не осознавая, как контент разрушает их самооценку. Проблема кроется в так называемой нарциссической травме: человек подсознательно сопоставляет свою жизнь с глянцевыми образами и начинает чувствовать себя проигравшим. Часто это выливается в опасные попытки во что бы то ни стало изменить внешность.

"Человек может думать, что ему просто нравятся красивые картинки, но неосознанно он переживает свою якобы проигрышную позицию по сравнению с ними", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru клинический психолог Кирилл Горшенин.

Психика реагирует на этот стресс по-разному. Одни выбирают гиперкомпенсацию и маниакально стремятся к идеалу. Другие капитулируют перед навязанными стандартами, погружаясь в хандру и апатию. На фоне общего роста числа диагностированных расстройств такие социальные триггеры становятся критическими.

Кто пострадает первым

Наиболее уязвимая группа — молодые люди от 15 до 24 лет. В этом возрасте психика остается пластичной и легко поддается влиянию извне. У подростков ситуация осложняется гормональной перестройкой, которая делает их крайне чувствительными к любым замечаниям по поводу внешности или социального статуса. Нередко за модными течениями скрывается душевные недуги, требующие вмешательства специалистов.

"Психика — феномен социальный. Человеку нужен человек, а когда этого нет, развиваются расстройства", — пояснил Кирилл Горшенин.

Второй группой риска эксперт назвал пожилых людей. Основной удар наносит социальная изоляция и ощущение ненужности. Одиночество часто провоцирует депрессию и тревожные состояния, которые могут ускорить когнитивные нарушения и развитие деменции. Физическое состояние тоже играет роль: например, даже сбитые биоритмы человека способны серьезно подорвать ментальное здоровье.

Ответы на популярные вопросы о влиянии соцсетей

Почему соцсети вызывают зависимость?

Они работают как дофаминовая ловушка: быстрый и легкий доступ к яркому контенту заставляет мозг требовать новых порций информации, создавая иллюзию приятного времяпрепровождения.

Как понять, что пора к психологу?

Если после просмотра ленты вы регулярно чувствуете себя хуже, начинаете жестко ограничивать себя в еде или ощущаете постоянную тревогу из-за несоответствия "идеалу", это повод обратиться за помощью.

Почему одиночество опасно для психики?

Человеку необходимо социальное взаимодействие для поддержания когнитивных функций. Без общения и чувства востребованности психика начинает деградировать, что ведет к депрессиям и потере памяти.

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Полная запись программы с Кириллом Горшениным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.