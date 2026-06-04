Мужские слёзы под запретом: как миф о каменном лице ломает жизни миллионам

Стереотип о том, что мужчины не должны проявлять эмоции, до сих пор мешает им обращаться за профессиональной помощью, заявил клинический психолог Кирилл Горшенин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт рассказал, почему общество продолжает воспринимать визит к психологу как проявление слабости.

Почему мужчины боятся психологов

Общественные представления наделяют поход к специалисту особым смыслом, который часто противоречит традиционному мужскому образу. Если женщинам социальные нормы позволяют быть чувствительными и эмпатичными, то от мужчин по-прежнему ждут роли "добытчика" и "охотника". В такой системе координат открытый разговор о внутренних переживаниях считается чем-то неуместным.

"В обществе есть эта стигма: проявление чувств, их проживание и разговоры о них — это женская черта. Из этого вытекает представление, что обращение к психологу или психиатру — это про слабость или неуместную чувствительность", — отметил в эфире Pravda.Ru клинический психолог Кирилл Горшенин.

Часто внутреннее напряжение копится годами, перерастая в серьезные проблемы. Иногда привычные способы самопомощи не срабатывают, и тогда лечение психических расстройств требует принципиально иного медицинского подхода, учитывающего состояние всего организма.

Опора на традиции и право на гнев

Социум меняется крайне медленно. В традиционной картине мира за мужчиной закреплена агрессивная роль. Это приводит к тому, что гнев остается единственной легальной эмоцией, которую мужчине разрешено демонстрировать открыто. Остальные чувства подавляются, так как они не вписываются в общепринятый стандарт поведения.

Разница культур также накладывает свой отпечаток. В отличие от западного индивидуализма, где забота о себе стоит на первом месте, в России сильны коллективистские ценности. Потребности группы часто ставятся выше личного комфорта. Из-за этого мужчинам бывает сложно признать, что им самим нужна поддержка, и они уходят от реальности. Нередко истинной причиной того, почему возникает мужская игровая зависимость, становится именно невозможность выразить свои чувства в реальной жизни.

"Наше общество очень медленно движется к изменениям. Традиционные представления включают в себя момент, что мужчины не должны проживать эмоции, ведь мужчина — носитель агрессивной роли", — пояснил в эфире Pravda. Ru Кирилл Горшенин.

Стигма начинает разрушаться

Несмотря на медлительность социальных процессов, ситуация постепенно меняется. Популяризация психологии приносит свои плоды: всё больше мужчин начинают понимать, что забота о ментальном здоровье — это не признак слабости, а необходимая часть полноценной жизни.

Ответы на популярные вопросы о мужской психологии

Меняется ли отношение мужчин к психологам в России?

Да, благодаря просветительской работе и открытому обсуждению проблем ментального здоровья, старые стереотипы постепенно уходят в прошлое.

Правда ли, что в России сложнее внедрять психологическую культуру?

В коллективистском обществе забота о себе иногда ошибочно воспринимается как эгоизм, что замедляет принятие новых подходов к психическому благополучию.

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Полная запись программы с Кириллом Горшениным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.