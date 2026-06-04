Пока Ближний Восток штормит: какая невидимая стена защищает турецкие шезлонги

Напряжение на Ближнем Востоке заставляет Турцию терять до десяти миллионов долларов ежедневно, однако российским туристам на популярных курортах ничего не угрожает. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян объяснил, почему Анталья остается безопасной зоной, и какой козырь всегда есть у турецких отельеров.

Тысяча километров до линии фронта

Опасения по поводу безопасности полетов и возможных ракетных ударов преувеличены. Эксперт подчеркнул, что основные туристические маршруты россиян — Бодрум, Мармарис и Анталья — сосредоточены на западе в то время, как очаги нестабильности находятся далеко на востоке.

"Россиян нет на востоке Турции — в Эрзуруме или Карсе. Между Бодрумом и восточными границами более тысячи километров, это как расстояние между Москвой и Ростовом-на-Дону. Поэтому мы не видим прямой угрозы, что какая-то ракета прилетит на курорты", — пояснил в эфире Pravda.Ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Тем не менее, общая тревожность в регионе влияет на страховой сектор, так как страховка от невыезда и рисков становится все более востребованной из-за возможного закрытия воздушного пространства. Даже при отсутствии прямых атак рынок чувствует "охлаждение" интереса к Ближнему Востоку в целом.

План Б: испытанный метод демпинга

У турецкого турбизнеса нет сложных стратегий на случай кризиса. Единственный рабочий инструмент, который безотказно действует десятилетиями — это резкое снижение стоимости проживания. Как только путевки дешевеют, поток отдыхающих из Европы и России восстанавливается мгновенно.

"У них план Б всегда один. Его придерживались тридцать лет назад, и так будет еще через тридцать лет. Это снижение цен. Как только они их опускают, сразу едут и немцы, и англичане, и россияне", — отметил Алексан Мкртчян.

Хотя в последнее время отели резко подняли стоимость отдыха, любые серьезные риски заставят бизнес вернуться к гибким тарифам. Тем, кто не хочет ждать скидок от гостиниц, эксперты рекомендуют изучать способы сократить расходы вне отеля.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в Турции

Опасно ли сейчас летать на турецкие курорты?

Нет, основные туристические зоны находятся на значительном удалении от зон конфликтов на востоке страны.

Какие города Турции считаются наиболее защищенными?

Вся западная часть страны, включая побережья Средиземного и Эгейского морей, остается безопасной для массового туризма.

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Полная запись программы с Алексаном Мкртчяном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.