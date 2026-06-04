Кому выгодно отменить всё включено? Вся правда о ежегодной панике среди любителей поесть

Слухи об отмене системы "все включено" в Турции — это ежегодный маркетинговый вброс, призванный подстегнуть продажи туров. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснил, почему популярный формат отдыха останется неизменным.

Зачем пугают отменой all inclusive

Каждую весну в инфополе появляются заявления мелких чиновников или профильных клерков о том, что турецкие отели вот-вот откажутся от привычного формата. По словам эксперта, это происходит в марте или апреле, как раз перед стартом высокого сезона. Цель проста: заставить туриста нервничать и бронировать путевку прямо сейчас.

"Никто не будет резать сук, на котором сидит. Турки никогда не вернутся к европейской модели, где гостям предлагают только завтраки", — пояснил в эфире Pravda.Ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Динамика развития этого сегмента впечатляет. Если тридцать лет назад на всем побережье Антальи работало всего пять подобных объектов, то сегодня их более тысячи. Опытные путешественники знают простые приемы, которые позволяют максимально выгодно использовать возможности формата без лишних трат.

Система захватывает Россию и Европу

Популярность формата "все включено" давно вышла за пределы Турции. В России десять лет назад таких предложений просто не существовало, а сегодня уже две сотни отелей в Сочи, Анапе, Геленджике, Крыму и Дагестане работают по этой схеме. Даже Европа начинает пересматривать свои стандарты.

Греция, Испания и Кипр активно внедряют турецкие наработки, привлекая туристов, которые ценят предсказуемость расходов. Те же, кто предпочитает самостоятельность, часто сталкиваются с тем, что аренда жилья лишает возможности четко планировать бюджет из-за цен в общепите.

"Даже представить никто не мог каких-то двадцать лет назад, что на Кипре или в Греции будут такие отели. Теперь Европа перенимает эту систему, а Египет и Эмираты сделали это давно", — отметил Алексан Мкртчян.

Для тех, кто хочет сэкономить, существуют проверенные инструкции для путешественников, которые помогают находить неочевидные способы сократить расходы даже в самых популярных регионах.

Ответы на популярные вопросы о системе "все включено"

Правда ли, что Турция откажется от алкоголя в all inclusive?

Нет, это лишит страну конкурентного преимущества. Алкоголь остается одной из составляющих формата, от которой бизнесмены не откажутся добровольно.

Почему слухи об отмене системы появляются каждый год?

Это инструмент стимулирования спроса. Новость создает искусственный дефицит и заставляет людей быстрее принимать решение о покупке тура.

Выгодна ли такая система самим отелям?

Да, она обеспечивает стабильный поток гостей и позволяет закупать продукты и услуги огромным оптом, что снижает издержки владельцев бизнеса.

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Полная запись программы с Алексаном Мкртчяном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.