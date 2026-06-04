Турция показывает фокусы с прайсами: откуда взялись скидки и в чём обман

Снижение цен на отдых в Турции является результатом маркетинговой хитрости, а не реальным падением стоимости услуг, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему туристам не стоит верить громким заявлениям о масштабных скидках.

Принцип восточного базара

Турецкие отельеры годами используют одну и ту же схему: зимой выставляют завышенные ценники, а ближе к лету начинают их корректировать. В этом году ситуация повторилась. Владельцы гостиниц рассчитывали, что российский рынок смирится с ростом затрат и заранее выкупит до 40% номерного фонда, но расчет не оправдался. Даже на самых жарких курортах Турции продажи весной оказались минимальными.

"Они дали нам в декабре цены на июнь — 500 евро в сутки за хороший отель. Мы сразу сказали, что цена непродаваемая, рынок ждет 300-350 евро. Продажи в итоге составили не больше 15 процентов. И вот сейчас они сделали цену 350. Это такой восточный базар — "на дурака". Вдруг россияне поведутся и купят", — отметил в эфире Pravda.Ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Что будет с сервисом

Многие опасаются, что резкое снижение стоимости проживания ударит по качеству питания или приведет к сокращению персонала. Однако эксперт уверен: отели просто вернулись к адекватным рыночным показателям, которые изначально закладывали в бизнес-план. Туристам не грозит разбавленный алкоголь или дешевые заменители продуктов в буфетах.

Даже если турецкие отельеры взвинтили цены на старте сезона, они будут готовы торговаться, когда увидят пустые номера. Снижение прайса в мае и июне — это не щедрость, а попытка заполнить отели после провала зимних продаж. При этом внутренние правила на курортах становятся строже, напоминают эксперты, указывая на новые штрафы за нахождение у моря ночью.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Турции

Почему Турция сначала поднимает цены, а потом снижает их?

Это маркетинговая стратегия "восточного базара". Отельеры пытаются найти максимальную планку, которую готов платить турист, и если бронирований нет — возвращаются к рыночной цене.

Упадет ли качество "все включено" из-за скидок?

Нет, текущее снижение цен — это лишь возвращение к реальной стоимости услуг. Отели не планируют экономить на еде или сервисе, так как дорожат репутацией перед российским рынком.

Когда выгоднее всего бронировать тур в Турцию?

Практика последних лет показывает, что выгодные предложения появляются во второй половине мая и начале июня, когда отельеры понимают реальный уровень загрузки на лето.

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