Крылатый спецназ из Африки: коварный вирус адаптировался к российскому климату

Лихорадка Западного Нила закрепляется на территории России из-за потепления, заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru ученый рассказал, чем это грозит жителям страны.

Комары захватывают новые территории

Раньше инфекция считалась экзотикой, но за последние четверть века ситуация изменилась. Первые случаи в России зафиксировали в 1999 году в Волгоградской области и Краснодарском крае. С тех пор вспышки происходят регулярно. Главная причина — повышение температур, которое позволяет насекомым выживать там, где раньше было слишком холодно.

Жара влияет не только на границы расселения комаров, но и на то, как быстро вирус "копирует" себя внутри насекомого. Если погода стоит теплая, концентрация возбудителя в слюне комара растет, а риск заражения человека при укусе увеличивается.

"Когда вирус Западного Нила попадает в комара, он остается там навсегда. В зависимости от температуры он размножается лучше или хуже, а значит, и передаваться человеку будет по-разному", — пояснил в эфире Pravda.Ru вирусолог Анатолий Альтштейн.

Скрытая угроза и тяжелые последствия

Большинство людей переносят инфекцию легко. Часто болезнь проходит в так называемой абортивной форме — без выраженных признаков. Человек может даже не понять, что переболел, а наличие инфекции подтвердит только специальный лабораторный анализ. Однако расслабляться не стоит, так как вирус способен атаковать нервную систему.

Примерно у 5% зараженных болезнь протекает крайне тяжело. Это нейроинвазивная форма, которая вызывает менингит и энцефалит. В таких случаях врачам приходится бороться за жизнь пациента, ведь лихорадка при осложнениях становится смертельно опасной. По словам вирусолога, летальность среди тяжелых больных может достигать 25–30%.

"Если возникают сотни заболеваний, то мы имеем десятки летальных случаев", — подчеркнул Анатолий Альтштейн.

Чего ждать в летний сезон

Ученые ежегодно фиксируют десятки и сотни случаев заражения в России. Хотя болезнь не провоцирует мировые кризисы, как другие опасные заболевания, локальные вспышки требуют постоянного мониторинга. Основной защитой остается борьба с комарами: использование репеллентов и установка сеток на окна, особенно в регионах с высокой влажностью и жарой.

Ответы на популярные вопросы о лихорадке Западного Нила

Как понять, что меня укусил зараженный комар?

Внешне укус ничем не отличается от обычного. Понять, есть ли вирус в крови, можно только после появления симптомов (высокая температура, головная боль, ломота) и сдачи анализов.

Может ли человек заразить другого человека?

Нет, вирус не передается от человека к человеку при бытовом контакте, разговоре или кашле. Основной путь заражения — только через укус насекомого.

Есть ли вакцина от этого вируса?

На данный момент специфической вакцины для людей не существует. Лечение направлено на снятие симптомов и поддержание работы организма в случае осложнений.

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Полная запись программы с Анатолием Альтштейном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.