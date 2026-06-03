Апокалипсис отменяется: экзотические лихорадки наткнулись на невидимый барьер

Вирусы Эбола и Марбург остаются крайне опасными угрозами, но они вряд ли станут причиной новой мировой пандемии. Анатолий Альтштейн, вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснил, почему экзотические лихорадки не смогут дойти до уровня глобальной катастрофы.

Почему эбола не захватит мир

Несмотря на высокую летальность, африканские вирусы имеют существенное ограничение: они плохо передаются от человека к человеку. Для заражения требуется очень тесный физический контакт. Это делает локальные вспышки контролируемыми, в отличие от респираторных инфекций.

"На роль вируса, который даст большую эпидемию по всему миру, он, конечно, не годится. Но это опасные вирусы, и за ними нужно наблюдать", — отметил в эфире Pravda.Ru вирусолог Анатолий Альтштейн.

Сегодня ученые используют современные инструменты мониторинга, которые помогают заранее просчитать вероятность появления смертоносных патогенов в дикой природе. Это позволяет санитарным службам вовремя пресекать заносы инфекции в Европу или США.

Информационный шум и реальность

Сообщения о "неизвестных болезнях" из Индии или Китая часто оказываются преувеличенными. Однако расслабляться нельзя, так как готовность к биологическим угрозам снижается из-за разобщенности государств. Эксперты подчеркивают, что внимание заслуживают лишь те инфекции, которые официально подтверждены международными медицинскими организациями.

Впрочем угроза не всегда приходит извне — даже привычные условия могут скрывать неприятные сюрпризы. Важно понимать, кто подвержен заражению экзотическими инфекциями, которые могут передаваться через обычных насекомых.

Ответы на популярные вопросы о вирусных угрозах

Может ли вирус Марбург попасть в Россию?

Заносы возможны через авиасообщение, но из-за особенностей передачи вируса вероятность масштабной вспышки внутри страны минимальна.

Нужно ли бояться поездок в тропические страны?

Достаточно соблюдать базовые правила гигиены и избегать контактов с дикими животными в эндемичных регионах.

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Полная запись программы с Анатолием Альтштейном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.