Апокалипсис отменяется: экзотические лихорадки наткнулись на невидимый барьер

Вирусы Эбола и Марбург остаются крайне опасными угрозами, но они вряд ли станут причиной новой мировой пандемии. Анатолий Альтштейн, вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснил, почему экзотические лихорадки не смогут дойти до уровня глобальной катастрофы.
Несмотря на высокую летальность, африканские вирусы имеют существенное ограничение: они плохо передаются от человека к человеку. Для заражения требуется очень тесный физический контакт. Это делает локальные вспышки контролируемыми, в отличие от респираторных инфекций.
"На роль вируса, который даст большую эпидемию по всему миру, он, конечно, не годится. Но это опасные вирусы, и за ними нужно наблюдать", — отметил в эфире Pravda.Ru вирусолог Анатолий Альтштейн.
Сегодня ученые используют современные инструменты мониторинга, которые помогают заранее просчитать вероятность появления смертоносных патогенов в дикой природе. Это позволяет санитарным службам вовремя пресекать заносы инфекции в Европу или США.
Сообщения о "неизвестных болезнях" из Индии или Китая часто оказываются преувеличенными. Однако расслабляться нельзя, так как готовность к биологическим угрозам снижается из-за разобщенности государств. Эксперты подчеркивают, что внимание заслуживают лишь те инфекции, которые официально подтверждены международными медицинскими организациями.
Впрочем угроза не всегда приходит извне — даже привычные условия могут скрывать неприятные сюрпризы. Важно понимать, кто подвержен заражению экзотическими инфекциями, которые могут передаваться через обычных насекомых.
Заносы возможны через авиасообщение, но из-за особенностей передачи вируса вероятность масштабной вспышки внутри страны минимальна.
Достаточно соблюдать базовые правила гигиены и избегать контактов с дикими животными в эндемичных регионах.
Полная запись программы с Анатолием Альтштейном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.