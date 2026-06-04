Формула сытой старости: как превратить прожитые годы в главный источник дохода

Долголетие невозможно без чувства уверенности и крепкого финансового фундамента, считает председатель общественной организации "Утум-Наследие" Республики Саха (Якутия) Мария Христофорова. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснила, почему государству выгодно поддерживать работающих пенсионеров, и как накопленный опыт становится главным капиталом человека.

Здоровье как капитал

Одной мотивации и желания жить долго недостаточно. Базой для благополучной старости остается физическое состояние организма. Без него любые планы теряют смысл, так как именно самочувствие определяет уровень активности и интереса к окружающему миру.

"Здоровье — это капитал всей твоей благополучной жизни. Не будет здоровья, не будет ничего", — отметила в эфире Pravda.Ru председатель общественной организации "Утум-Наследие" Мария Христофорова.

Помимо физического тонуса огромную роль играет психологический комфорт. Настрой человека напрямую определяет скорость возрастных изменений. Научно доказано, что оптимисты болеют реже и стареют медленнее, так как умеют справляться со стрессом и сохранять внутреннее равновесие.

Экономика активного возраста

Государству выгодно, чтобы люди старшего поколения оставались в строю как можно дольше. Вместо того чтобы просто получать социальные выплаты, активный пенсионер вкладывается в экономику, развивает бизнес и платит налоги. Для этого необходима система стимулов, включая льготные кредиты и субсидии для тех, кто решил начать свое дело в зрелом возрасте.

"Если человек в пенсионном возрасте готов еще дальше зарабатывать, ему должны быть налоговые льготы", — заявила в эфире Pravda.Ru Мария Христофорова.

Ответы на популярные вопросы о долголетии

Что важнее: гены или настрой?

Генетика дает базу, но образ жизни, уверенность в завтрашнем дне и круг общения решают, как именно эта база будет реализована.

Зачем пенсионеру работать?

Работа обеспечивает экономическую независимость, социализацию и чувство востребованности, что критически важно для сохранения активного долголетия.

Как государство может помочь пожилым стать активнее?

Через введение налоговых льгот для работающих пенсионеров и создание программ поддержки малого бизнеса для людей старше 60 лет.

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Полная запись программы с Марией Христофоровой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.