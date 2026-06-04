Вязание и пирожки отменяются: зачем в Якутии выводят бабушек на подиум

Якутия развивает сеть центров активного долголетия, где пенсионеры проходят медицинские чекапы и учатся защищаться от мошенников. Об уникальном опыте региона в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказала председатель общественной организации "Утум-Наследие" Республики Саха (Якутия) Мария Христофорова.

Комплексный подход к здоровью

Центр активного долголетия в Якутии работает на базе медицинской клиники, что позволяет совмещать социальный отдых с серьезным обследованием. По словам Марии Христофоровой, за год через такие учреждения проходят около 600 человек. Программа длится 10 дней, в течение которых специалисты оценивают физическое состояние и ментальный статус подопечных.

Особое внимание уделяется возрастным изменениям, ведь ранняя диагностика когнитивных нарушений помогает вовремя начать профилактику. Пенсионеры получают индивидуальные рекомендации по дальнейшим исследованиям и лечению, что дает им четкое понимание состояния своего организма.

"Человек выходит после этих десяти дней с пониманием своего ментального статуса. Он знает, от чего ему поберечься, какие профилактические мероприятия пройти", — отметила в эфире Pravda.Ru Мария Христофорова.

Защита от мошенников и цифровая грамотность

Важной частью работы стала образовательная программа. В республике остро стоит проблема финансовой безопасности пожилых людей, которые часто становятся мишенями для преступников. Правоохранительные органы помогают проводить курсы, где доступным языком, в том числе на якутском, объясняют правила цифровой гигиены.

Многие участники программ признаются, что постоянная тревога из-за новостей и страх перед технологиями негативно сказываются на самочувствии. Групповые занятия и живое общение помогают сбросить этот груз. Центры работают не только в Якутске, но и в Хангаласском районе, а также в Нерюнгри.

Время для себя и дефиле

Для многих пожилых людей посещение центра становится редкой возможностью отвлечься от бытовых хлопот, воспитания внуков и домашних обязанностей. В программу включены мастер-классы и активности, которые расширяют круг знакомств и возвращают вкус к жизни. Это особенно актуально, когда человек понимает, что его организм требует иного подхода к нагрузкам и отдыху, чем в молодости.

Кульминацией каждой смены становится праздничное дефиле. К нему участники готовятся максимально ответственно: приглашают профессиональных визажистов и парикмахеров. Это преображение закрепляет терапевтический эффект, доказывая, что в старшем возрасте жизнь может быть яркой.

Правильный образ жизни в этот период помогает сохранить прочность организма и свободу движений на долгие годы, позволяя оставаться активным участником общественной жизни.

Ответы на популярные вопросы о центрах долголетия

Как попасть в такой центр?

В Якутии работает реестр поставщиков социальных услуг, через который частные центры и пансионаты получают поддержку государства для приема граждан.

Чем занимаются пенсионеры во время заезда?

Программа включает медицинские обследования, образовательные лекции по юридической и цифровой грамотности, творческие мастер-классы и культурные мероприятия.

Зачем проводить обследование ментального здоровья?

Это помогает выявить ранние этапы когнитивных изменений, когда профилактика и смена обстановки наиболее эффективны для сохранения ясности ума.

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Полная запись программы с Марией Христофоровой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.