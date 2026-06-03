Вместо кресла-качалки — стартап и самолёт: почему привычная старость отменяется

Старение в современном понимании перестает быть временем покоя и становится периодом новых возможностей, активного бизнеса и путешествий. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru председатель общественной организации "Утум-Наследие" Республики Саха (Якутия) Мария Христофорова объяснила, почему после шестидесяти жизнь только начинается, и как изменится облик страны к 2030 году.

Половина страны в зрелом возрасте

Россия стремительно движется к новому демографическому портрету: доля жителей старшего поколения постоянно растет. Если в прошлом году эта категория занимала 36% населения, то всего через шесть лет она составит почти половину — 49%. По словам Марии Христофоровой, за этими цифрами стоят сотни тысяч людей, которые не планируют записывать себя в старики.

"Сейчас здравоохранение полностью переориентируется, чтобы обеспечить человеку не просто долгие годы, а именно здоровую и качественную жизнь", — отметила в эфире Pravda.Ru председатель общественной организации "Утум-Наследие" Мария Христофорова.

Для поддержания такой активности медицина предлагает короткие интенсивные нагрузки, которые эффективно защищают сосуды даже при минимальных затратах времени. Государственная задача сегодня — достичь планки средней продолжительности жизни в 80 лет к 2030 году. Это требует пересмотра не только медицины, но и всей социальной среды, от кредитования до культурного досуга.

Психологический портрет: от усталости к драйву

Исследования показывают, что аудитория "50+" крайне неоднородна. Около трети опрошенных придерживаются консервативных взглядов — это люди, чья молодость пришлась на девяностые. Они привыкли выживать и адаптироваться к любым кризисам, что сделало их невероятно устойчивыми. При этом около 20% представителей старшего поколения признаются в накопленной усталости от жизненного бремени и воспитания внуков.

Однако на смену апатии приходит запрос на "яркую осень". Уже сейчас многие пенсионеры продолжают работать, путешествовать и учиться новому. Чтобы поддерживать высокий темп, врачи рекомендуют внедрять полезные привычки для работы мозга, которые помогают сохранять остроту ума и ясность мышления десятилетиями.

"Девятнадцать процентов старшего поколения считают себя уставшими, но мы надеемся, что эта категория будет убывать, а доля самодостаточных и обеспеченных людей — расти", — подчеркнула Мария Христофорова.

Секрет активного долголетия

Проекты вроде "Московского долголетия" задают планку, к которой должны стремиться регионы. Важно, чтобы полноценная жизнь была доступна не только в столице. Огромную роль здесь играет и личная ответственность за свое тело. Специалисты напоминают, что даже месяц осознанного подхода к рациону способен заметно улучшить биологические показатели.

Кроме того, стоит обратить внимание на восточный опыт, где особая методика питания позволяет клеткам дольше оставаться молодыми и избегать износа. В конечном счете успех стратегии активного старения зависит от того, насколько комфортно человек чувствует себя в обществе после выхода на пенсию.

Ответы на популярные вопросы о долголетии

Почему именно сейчас заговорили об активном долголетии?

Демография меняется: скоро половину населения России составят люди зрелого возраста, которые хотят оставаться потребителями, работниками и активными участниками жизни общества.

Какова главная цель госпрограмм в этой сфере?

Увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет к 2030 году, обеспечив при этом социальный комфорт и качественное медицинское сопровождение.

Как старшее поколение оценивает свое благосостояние?

Около 23% считают себя обеспеченными, но эксперты подчеркивают необходимость роста этого показателя, чтобы люди могли позволить себе путешествия и качественный досуг.

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Полная запись программы с Марией Христофоровой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.