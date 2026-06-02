Трудовая книжка превратится в сувенир: эти профессии заменит ИИ уже через 5 лет

Роботизация и внедрение искусственного интеллекта приведут к исчезновению ряда популярных профессий уже в ближайшие пять лет, заявил Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект". В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт рассказал, какие специальности скоро заменит ИИ.

Профессии под ударом технологий

Алгоритмы уже начинают вытеснять специалистов, работающих с цифрами и документами. По мнению Федорова, под угрозой в первую очередь оказались бухгалтеры и аудиторы. Если раньше эти направления считались престижными и гарантировали стабильность, то теперь компьютерные программы способны проводить проверки и учет без участия человека.

"Через пять лет эта специальность может вообще отмереть, потому что все цифры можно будет забить в компьютер, и он сам проведет аудит и бухгалтерию, даже не глядя на человека", — отметил в эфире Pravda.Ru президент центра "Аспект" Георгий Федоров.

Такая трансформация совпадает с периодом, когда сама новая система приема в университеты проходит через серьезные инфраструктурные изменения. Государство делает ставку на технические и рабочие специальности, однако это может создать новый дисбаланс на рынке труда.

Образование как исчезающий социальный лифт

Главная проблема текущих реформ — сокращение возможностей для жителей регионов. Раньше переезд в крупный мегаполис и получение диплома юриста позволяли человеку из провинции радикально изменить свой статус и вернуться домой успешным специалистом. Сейчас же российские вузы избавляются от лишних платников, что сужает коридор возможностей для многих семей.

"Возможности выбора и социального лифта уменьшаются. Мы общий уровень образования понизим, даже если тактически решим вопрос с рабочими профессиями", — заявил Георгий Федоров.

Эксперт подчеркнул, что имущественное и региональное расслоение только усилится. Москва остается богатым центром притяжения, но для абитуриентов из глубинки путь к качественному гуманитарному образованию становится все сложнее. При этом интерес к российским программам со стороны иностранцев сохраняется: студенты из Азии по-прежнему видят в наших дипломах ценный актив.

Утраченная культура наставничества

Современные работодатели часто критикуют выпускников за неготовность к суровым реалиям производства. Однако Федоров уверен: проблема не в студентах, а в разрушенной системе адаптации кадров. В отличие от советской модели, где за новичком закрепляли опытного куратора, нынешний бизнес предпочитает увольнять за первую же ошибку.

Молодой специалист физически не может конкурировать с топами, проработавшими десятки лет. Без системы поддержки на первых этапах уровень квалификации кадров в долгосрочной перспективе будет только снижаться.

Ответы на популярные вопросы о будущем рынка труда

Какие профессии исчезнут первыми?

В зоне риска — бухгалтеры, аудиторы и младший юридический персонал. Все задачи, связанные с обработкой типовых данных, постепенно забирает искусственный интеллект.

Почему рабочих профессий становится больше, а гуманитарных — меньше?

Государство стимулирует реальный сектор экономики, где ощущается острый дефицит кадров. Однако это приводит к сокращению бюджетных и доступных платных мест на популярных ранее направлениях.

Спасет ли диплом от безработицы в будущем?

Сам факт наличия диплома становится менее важным. Работодатели ценят практические навыки, но без системы наставничества внутри компаний молодежи крайне сложно закрепиться на первом рабочем месте.

Читайте также

Полная запись программы с Георгием Федоровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.