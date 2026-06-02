Трудовая книжка превратится в сувенир: эти профессии заменит ИИ уже через 5 лет

Роботизация и внедрение искусственного интеллекта приведут к исчезновению ряда популярных профессий уже в ближайшие пять лет, заявил Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект". В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт рассказал, какие специальности скоро заменит ИИ.
Алгоритмы уже начинают вытеснять специалистов, работающих с цифрами и документами. По мнению Федорова, под угрозой в первую очередь оказались бухгалтеры и аудиторы. Если раньше эти направления считались престижными и гарантировали стабильность, то теперь компьютерные программы способны проводить проверки и учет без участия человека.
"Через пять лет эта специальность может вообще отмереть, потому что все цифры можно будет забить в компьютер, и он сам проведет аудит и бухгалтерию, даже не глядя на человека", — отметил в эфире Pravda.Ru президент центра "Аспект" Георгий Федоров.
Такая трансформация совпадает с периодом, когда сама новая система приема в университеты проходит через серьезные инфраструктурные изменения. Государство делает ставку на технические и рабочие специальности, однако это может создать новый дисбаланс на рынке труда.
Главная проблема текущих реформ — сокращение возможностей для жителей регионов. Раньше переезд в крупный мегаполис и получение диплома юриста позволяли человеку из провинции радикально изменить свой статус и вернуться домой успешным специалистом. Сейчас же российские вузы избавляются от лишних платников, что сужает коридор возможностей для многих семей.
"Возможности выбора и социального лифта уменьшаются. Мы общий уровень образования понизим, даже если тактически решим вопрос с рабочими профессиями", — заявил Георгий Федоров.
Эксперт подчеркнул, что имущественное и региональное расслоение только усилится. Москва остается богатым центром притяжения, но для абитуриентов из глубинки путь к качественному гуманитарному образованию становится все сложнее. При этом интерес к российским программам со стороны иностранцев сохраняется: студенты из Азии по-прежнему видят в наших дипломах ценный актив.
Современные работодатели часто критикуют выпускников за неготовность к суровым реалиям производства. Однако Федоров уверен: проблема не в студентах, а в разрушенной системе адаптации кадров. В отличие от советской модели, где за новичком закрепляли опытного куратора, нынешний бизнес предпочитает увольнять за первую же ошибку.
Молодой специалист физически не может конкурировать с топами, проработавшими десятки лет. Без системы поддержки на первых этапах уровень квалификации кадров в долгосрочной перспективе будет только снижаться.
В зоне риска — бухгалтеры, аудиторы и младший юридический персонал. Все задачи, связанные с обработкой типовых данных, постепенно забирает искусственный интеллект.
Государство стимулирует реальный сектор экономики, где ощущается острый дефицит кадров. Однако это приводит к сокращению бюджетных и доступных платных мест на популярных ранее направлениях.
Сам факт наличия диплома становится менее важным. Работодатели ценят практические навыки, но без системы наставничества внутри компаний молодежи крайне сложно закрепиться на первом рабочем месте.
