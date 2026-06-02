Диплом юриста больше не кормит: какие профессии заберут все самые жирные зарплаты

Власти осознанно сокращают количество мест на престижных специальностях, чтобы перенаправить молодежь в реальный сектор экономики, считает Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект". В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему юристы и менеджеры уступают место инженерам.

Диплом как входной билет во власть

Многие годы абитуриенты штурмовали юридические и экономические факультеты не ради знаний, а ради корочки, которая дает особый статус. Высшее образование остается обязательным условием для тех, кто планирует строить карьеру в государственных структурах или муниципалитетах. Без диплома вуза человек просто не пройдет по квалификационным требованиям на руководящие должности.

Однако сейчас российские вузы избавляются от лишних платников на гуманитарных направлениях. Георгий Федоров уверен: государству больше не нужно столько "белых воротничков".

"Власти не нужно такое массовое количество людей с высшим образованием, им нужны рабочие руки, которые будут работать в реальном секторе экономики", — отметил в эфире Pravda.Ru президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

Где реально ждут специалистов

На фоне избытка юристов промышленность испытывает острый кадровый голод. Пока выпускники вузов конкурируют за офисные места, предприятия машиностроения, строительные компании и нефтегазовый сектор готовы предлагать выгодные условия. Эта структурная трансформация провоцирует серьезную зарплатную войну на рынке труда, где технари начинают выигрывать у офисного персонала.

В топе востребованных учебных заведений остаются технические гиганты: Московский государственный технологический университет "Станкин", Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Российский университет транспорта. Интересно, что выходцами из "Станкина" являются нынешний премьер-министр и первый вице-премьер России.

"Государству нужны специалисты именно инженерных специальностей: металлургия, станкостроение, хотя отрасль сейчас и находится в непростом положении", — пояснил в эфире Pravda.Ru Георгий Федоров.

Ответы на популярные вопросы о выборе профессии

Почему сокращают места для юристов и экономистов?

Рынок перенасыщен этими специалистами в то время, как заводы и стройки страдают от нехватки кадров. Государство регулирует этот процесс, уменьшая квоты на гуманитарные дисциплины.

Правда ли, что без высшего образования нельзя попасть во власть?

Да, по закону о госслужбе для занятия определенных позиций требуется высшее образование. С дипломом колледжа или техникума продвижение по табели о рангах ограничено.

Какие профессии будут самыми денежными в ближайшие годы?

Наибольший потенциал роста доходов сейчас в машиностроении, нефтедобыче и строительстве, где дефицит кадров заставляет работодателей постоянно повышать ставки.

Полная запись программы с Георгием Федоровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.