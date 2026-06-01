Увидели эту фразу в описании вакансии? Закрывайте, пока карьера не превратилась в кошмар

Обещания карьерного взлета в "молодом и амбициозном коллективе" часто оказываются ловушкой для опытных соискателей, считает эксперт в сфере HR Елена Булкина. Специалист объяснила в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru , почему профессионалам стоит опасаться определенных вакансий и как правильно сменить вектор без потери в доходе.

Почему опытных пугают молодежные команды

Фраза о "среднем возрасте коллектива 29 лет" в объявлении о найме часто становится стоп-сигналом для зрелых специалистов. По мнению Елены Булкиной, это специфика компаний, которые стремятся закрыть задачи максимально дешево и быстро. Те, кто уже сталкивался с подобной корпоративной культурой, воспринимают такие призывы крайне скептически.

"У человека прямо изжога начинается. Он видит "амбициозную команду" и понимает — лучше поискать другое место", — подчеркнула в эфире Pravda.Ru эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Вместо того, чтобы соглашаться на сомнительные предложения из-за страха перед возрастом, эксперт советует рассмотреть горизонтальный рост. Если текущее направление наскучило, можно освоить смежные технологии или перейти в другой отдел внутри своей же компании. Это позволит получить актуальные навыки, которые ценятся выше, чем просто теоретический багаж знаний, даже когда масштабы нехватки специалистов кажутся критическими.

Как правильно составить резюме

Главная ошибка соискателей — попытка впихнуть в анкету весь жизненный опыт, включая хобби и непрофильные достижения. Работодатель не должен тратить время на фильтрацию мусора. В резюме должны остаться только те компетенции, которые напрямую ведут к решению задач на конкретной позиции. Сейчас, когда структура оплаты труда меняется, точность попадания в запрос компании становится решающим фактором.

"Резюме — это как дипломная работа. Ее можно списать, но вы ее никогда не защитите", — отметила Елена Булкина.

Использование нейросетей для создания резюме может сыграть злую шутку. Хотя искусственный интеллект помогает структурировать текст или подобрать удачное слово, он превращает живой опыт в шаблон. Пока вчерашние школьники штурмуют рынок простыми навыками, профессионалам важно сохранить индивидуальность и честно показывать свои достижения, адаптируя их под конкретный запрос бизнеса.

Ответы на популярные вопросы о смене работы

Стоит ли скрывать возраст в резюме?

Нет, это бессмысленно. Важнее подчеркнуть актуальность ваших навыков и готовность обучаться новым технологиям, чтобы не возникало ощущения профессионального застоя.

Как ИИ влияет на поиск работы?

Это инструмент для структуры. Если заменить нейросетью свои мысли полностью, вы завалите первое же собеседование, так как не сможете подтвердить написанное.

Нужно ли указывать в резюме абсолютно весь опыт?

Пишите только то, что нужно для данной должности. Навыки вышивания крестиком не помогут вам занять кресло менеджера по продажам, а только отвлекут HR-менеджера.

Читайте также

Полная запись программы с Еленой Булкиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.