Вместо сильной команды — толпа бездельников: главная ошибка при наборе сотрудников

Молодая команда без опытного лидера неизбежно ведет бизнес к управленческому краху, считает эксперт в сфере HR Елена Булкина. Специалист объяснила в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru, почему попытка сэкономить на профессионалах оборачивается срывом сроков и потерей бизнеса.

Ловушка молодых и амбициозных

Многие компании сегодня пытаются решить кадровый вопрос максимально быстро и бюджетно. Вместо того чтобы вкладываться в наставничество, руководители запускают рекрутерский механизм на поиск самых недорогих сотрудников. Существует социальный штамп: если кандидат молод, он автоматически умеет быстро учиться. Однако практика показывает, что даже диплом престижного вуза не гарантирует реальных навыков. Зачастую знания проходят "мимо" студента.

"Люди, склонные к обучению, — это не про возраст. Это внутренняя склонность, воспитанная и культивированная в человеке. И возраст тут совершенно ни при чём, так же как и опытность", — заявила в эфире Pravda.Ru эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Когда компания делает ставку только на молодежь, которой можно платить "два рубля", она сознательно идет на риск. Из-за такой экономии компания не строит сильную команду, а просто бесплатно или за бесценок использует труд кандидатов. В итоге вместо слаженной работы бизнес получает группу людей, которые не знают ни своих задач, ни своего начальника.

Страхи слабого начальника

На роль лидера в такие команды часто назначают "подросших специалистов", у которых нет управленческого опыта. Такой новоиспеченный руководитель боится брать в подчинение экспертов сильнее или старше себя. Он опасается за свой авторитет и выбирает только тех, кто знает меньше него. В современных условиях, когда традиционные подходы к найму перестают работать, такая стратегия становится фатальной.

"Компании дают такому управленцу руль, команду и велят ехать до упора. А чтобы он не боялся, ему не рассказывают про ямы и колдобины, замазывают стекла в автомобиле и отключают навигатор", — пояснила Елена Булкина.

Результат всегда одинаков: сначала начинаются конфликты внутри отдела, затем — ссоры с другими подразделениями. В конечном счете компания сталкивается с текучкой кадров и признает ошибочность пути, когда конкуренты уже ушли далеко вперед. Иногда под маской активного найма скрывается обычная оптимизация персонала, которая только усугубляет кадровый голод.

Ответы на популярные вопросы о найме сотрудников

Почему нельзя нанимать только молодых сотрудников?

Возраст не гарантирует обучаемость. Без опытных наставников молодежь часто совершает критические ошибки, а отсутствие системы передачи опыта тормозит развитие всей компании.

Как правильно развивать руководителей?

Лучший способ — постепенно растить лидера внутри компании при помощи сильных менторов. Это дает долгосрочный экономический эффект и страхует от управленческого хаоса.

К чему ведет наем неопытного менеджера?

К созданию слабой команды "под себя". Неуверенный начальник будет избавляться от сильных специалистов, что приведет к срыву сроков и демотивации всего коллектива.

Полная запись программы с Еленой Булкиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.