Вместо сильной команды — толпа бездельников: главная ошибка при наборе сотрудников

Молодая команда без опытного лидера неизбежно ведет бизнес к управленческому краху, считает эксперт в сфере HR Елена Булкина. Специалист объяснила в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru, почему попытка сэкономить на профессионалах оборачивается срывом сроков и потерей бизнеса.
Многие компании сегодня пытаются решить кадровый вопрос максимально быстро и бюджетно. Вместо того чтобы вкладываться в наставничество, руководители запускают рекрутерский механизм на поиск самых недорогих сотрудников. Существует социальный штамп: если кандидат молод, он автоматически умеет быстро учиться. Однако практика показывает, что даже диплом престижного вуза не гарантирует реальных навыков. Зачастую знания проходят "мимо" студента.
"Люди, склонные к обучению, — это не про возраст. Это внутренняя склонность, воспитанная и культивированная в человеке. И возраст тут совершенно ни при чём, так же как и опытность", — заявила в эфире Pravda.Ru эксперт в сфере HR Елена Булкина.
Когда компания делает ставку только на молодежь, которой можно платить "два рубля", она сознательно идет на риск. Из-за такой экономии компания не строит сильную команду, а просто бесплатно или за бесценок использует труд кандидатов. В итоге вместо слаженной работы бизнес получает группу людей, которые не знают ни своих задач, ни своего начальника.
На роль лидера в такие команды часто назначают "подросших специалистов", у которых нет управленческого опыта. Такой новоиспеченный руководитель боится брать в подчинение экспертов сильнее или старше себя. Он опасается за свой авторитет и выбирает только тех, кто знает меньше него. В современных условиях, когда традиционные подходы к найму перестают работать, такая стратегия становится фатальной.
"Компании дают такому управленцу руль, команду и велят ехать до упора. А чтобы он не боялся, ему не рассказывают про ямы и колдобины, замазывают стекла в автомобиле и отключают навигатор", — пояснила Елена Булкина.
Результат всегда одинаков: сначала начинаются конфликты внутри отдела, затем — ссоры с другими подразделениями. В конечном счете компания сталкивается с текучкой кадров и признает ошибочность пути, когда конкуренты уже ушли далеко вперед. Иногда под маской активного найма скрывается обычная оптимизация персонала, которая только усугубляет кадровый голод.
Возраст не гарантирует обучаемость. Без опытных наставников молодежь часто совершает критические ошибки, а отсутствие системы передачи опыта тормозит развитие всей компании.
Лучший способ — постепенно растить лидера внутри компании при помощи сильных менторов. Это дает долгосрочный экономический эффект и страхует от управленческого хаоса.
К созданию слабой команды "под себя". Неуверенный начальник будет избавляться от сильных специалистов, что приведет к срыву сроков и демотивации всего коллектива.
