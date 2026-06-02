СНИЛС никому не нужен: вот за какими файлами в смартфонах сейчас идёт бешеная охота

Полностью защитить паспортные данные, информацию о недвижимости и номера телефонов сегодня практически невозможно, так как эти сведения регулярно попадают в базы данных. Специалист по информационной безопасности, эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснил, почему смена документов не сотрет цифровой след и как рядовому гражданину минимизировать риски шантажа.

Смена фамилии не поможет скрыться

Многие полагают, что получение нового паспорта или смена фамилии позволяют начать цифровую жизнь с чистого листа. Однако эксперт уверяет: старые записи в базах МВД сохраняются навсегда. Любой человек, имеющий доступ к архивам, легко установит связь между прежними и новыми документами.

"Пробьют вас по старому паспорту, узнают, что вы получили новый. Это не поможет абсолютно. Запись о том, какая фамилия была до этого, останется в базах данных ведомств, которые выдают документы", — отметил в эфире Pravda.Ru эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

По мнению специалиста, радикально изменить ситуацию может разве что программа защиты свидетелей. В обычных условиях информация о гражданине копится годами. Мы оставляем свои данные повсюду: от стоматологических клиник до договоров купли-продажи. Даже если защита персональных данных в госструктурах станет идеальной, утечки продолжатся через коммерческий сектор.

Какие файлы используются для шантажа

Если номер СНИЛС или адрес регистрации для обычного человека чаще всего не являются критически опасной информацией, то личный контент может стать инструментом давления. Эксперт рекомендует сфокусироваться на защите того, что действительно может быть использовано для шантажа — например, медиафайлов на личных устройствах.

Важно помнить, что даже после очистки памяти смартфонов информация может быть доступна посторонним. Иногда восстановление файлов позволяет получить доступ к снимкам, которые владелец считал навсегда удаленными. Дмитрий Артимович советует не выкладывать компрометирующие материалы в соцсетях и использовать качественные антивирусы, чтобы в систему не попал "бэкдор" — скрытый проход для удаленного скачивания данных.

"Если у вас хранится что-то подобное, следите за своим компьютером. Используйте нормальные пароли и антивирусы, чтобы ваши файлы не скачали и не стали вас шантажировать. Это вопрос личной информационной безопасности", — пояснил в эфире Pravda.Ru Дмитрий Артимович.

Почему закон не всегда работает

На сегодняшний день технологий, позволяющих полностью контролировать свои "утекшие" данные, не существует. Даже закон о праве на забвение требует квалифицированной юридической помощи и не всегда эффективен на практике. Ситуацию осложняет и то, что злоумышленники находят новые пути доступа к информации. Они используют даже линии связи для неожиданных методов сбора сведений.

Решение проблемы эксперт видит только в комплексном реформировании правовой и судебной систем. Одно лишь ужесточение наказаний за сливы баз данных не даст результата, пока система поиска и ответственности виновных работает с перебоями.

Ответы на популярные вопросы о защите данных

Поможет ли смена паспорта защититься от мошенников?

Нет, в базах данных сохраняется история смены документов, и старые данные легко связываются с новыми.

Как защититься от шантажа в интернете?

Не храните компрометирующие фото в облачных сервисах и соцсетях, используйте сложные пароли и следите за отсутствием шпионского ПО на устройствах.

Можно ли полностью удалить информацию о себе из интернета?

Это крайне сложно. Даже при использовании права на забвение данные могут оставаться в закрытых базах или на серверах, к которым закон не имеет доступа.

