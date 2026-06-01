Тут бессилен даже самый грозный закон: почему компромат в интернете бессмертен

Спрос на услуги по удалению компромата и персональных данных из сети бьет рекорды, но реальная возможность "исчезнуть" из интернета остается мифом, заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru специалист объяснил, почему обещания посредников очистить базы данных чаще всего оказываются обманом.

Где работает право на забвение

Российское законодательство позволяет гражданам требовать удаления информации о себе, если она неактуальна или нарушает закон. Это касается отечественных СМИ, поисковой выдачи Яндекса и любых компаний, работающих в юрисдикции РФ. Если ресурс российский, добиться очистки цифрового следа вполне реально через официальное обращение.

"Все, что находится на серверах российских компаний — СМИ, поисковая выдача Яндекса, любые сайты в РФ — к ним можно обратиться и удалить данные. Закон о забвении здесь действует нормально", — пояснил в эфире Pravda.Ru Дмитрий Артимович.

Проблемы начинаются, когда сведения попадают в зарубежные реестры. Вычеркнуть себя из иностранных банковских баз или архивов международных агентств практически невозможно. Часто это требует многолетних судебных тяжб в других странах, причем местное право может быть не на стороне пользователя. Иногда проще дождаться автоматического обновления данных через десятилетие, чем пытаться судиться с регистратором в США.

Теневой рынок и "пробив"

На фоне страха перед мошенниками расцвел серый рынок делистинга, где за удаление данных просят миллионы рублей. По словам эксперта, в 99% случаев такие предложения — это мошенничество. Даже если посредник действительно имеет доступ к какой-то базе, после очередной утечки информация появится там снова. Сегодня личные данные превратились в валюту, которой торгуют на специализированных форумах.

Основные каналы утечек — не хакерские атаки, а человеческий фактор. Инсайдеры в ведомствах и операторах связи продают выгрузки из реестров за деньги. Удалить информацию оттуда невозможно, так как на место одного уволенного или осужденного сотрудника приходит другой, готовый торговать доступом к закрытым системам.

"Даже если один продавец вас удалит, со следующим обновлением или утечкой вы окажетесь там опять. На черном рынке любую выписку можно купить, и заставить кого-то стереть данные в криминальной среде нереально", — отметил в эфире Pravda.Ru Дмитрий Артимович.

Цифровой мусор и пираты

Особую сложность представляют сайты-агрегаторы и пиратские ресурсы, которые копируют новости и личные фотографии. Владельцы таких площадок часто анонимны, а их серверы разбросаны по всему миру. Жалобы регистраторам доменных имен редко приносят результат, так как процедура лишения домена крайне трудозатратна. Ситуация усугубляется тем, что ошибки при скачивании файлов или использовании сомнительных сервисов только расширяют объем доступной о пользователе информации.

Ответы на популярные вопросы об удалении данных

Можно ли полностью удалить информацию о себе из интернета?

Нет, это практически невозможно. Можно очистить российскую поисковую выдачу, но данные останутся в архивах, зарубежных базах и "слитых" реестрах на черном рынке.

Стоит ли платить агентствам за очистку репутации?

В большинстве случаев это приведет к потере денег. Подобные конторы не имеют контроля над даркнетом и пиратскими сайтами, где информация дублируется бесконечно.

Действует ли закон о забвении на соцсети?

Да, на российские площадки закон распространяется. С иностранными платформами процесс значительно сложнее и часто зависит от их внутренней политики безопасности.

