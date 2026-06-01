Университеты смыли волной 47 тысяч мест: истинная причина масштабной чистки

Российские вузы радикально сокращают набор на коммерческое обучение — в новом учебном году исчезнут почти 47 тысяч платных мест. Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров в эфире Pravda.Ru объяснил, почему высшее образование перестает быть доступным для всех желающих.

Высшее образование только для избранных

Сокращение затронуло более сорока направлений, но основной удар пришелся по юриспруденции, экономике и менеджменту. По мнению эксперта, это не случайная коррекция рынка, а четкий сигнал о смене государственного курса. Период, когда диплом мог получить любой желающий, имеющий деньги, подходит к концу. Происходящая сейчас трансформация привычной коммерческой модели превращает учебу в университете в привилегию.

"Государство взяло курс на снижение возможностей доступа к высшему образованию даже через платные вещи. Все это будет ужесточаться и дальше, чтобы высшее образование стало не только платным, но и престижным, избранным для некоторых групп населения", — отметил в эфире Pravda.Ru президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

Специалист подчеркнул, что советская модель доступности знаний окончательно ушла в прошлое. Теперь социальные лифты через университетские аудитории будут работать избирательно. Рост цен на обучение только подтверждает этот тренд, делая качественную подготовку фактически элитарным продуктом.

Абитуриентов выталкивают в техникумы

Реформа образования идет по пути усложнения всех этапов проверки знаний. Георгий Федоров указал, что требования к ЕГЭ и даже ОГЭ для девятых классов растут ежегодно. Это часть масштабной стратегии по перераспределению трудовых ресурсов: власти стремятся направить молодежь в колледжи и училища для получения рабочих специальностей.

"Государство тратит сейчас огромные силы, чтобы люди после школы шли в техникумы и приобретали именно рабочие профессии. Эта система стимулируется, в это вкладываются огромные деньги, особенно в Москве", — пояснил в эфире Pravda.Ru Георгий Федоров.

Для тех, кто все же решит штурмовать университеты, препятствием станет не только дефицит мест, но и новая система зачисления абитуриентов. В условиях, когда приоритеты государства сменились, сокращение платного набора станет постоянной практикой, вынуждая выпускников выбирать более простые и прикладные пути в профессию.

Ответы на популярные вопросы о сокращении мест в вузах

Почему сокращают именно платные места?

Власти стремятся устранить переизбыток специалистов гуманитарного профиля и перенаправить поток абитуриентов в профессионально-технические учебные заведения.

Какие профессии пострадали сильнее всего?

Наибольшее сокращение произошло на факультетах экономики, управления и права, которые долгие годы лидировали по числу контрактников.

Станет ли сложнее поступить в следующем году?

Да, эксперты прогнозируют дальнейшее ужесточение отбора и сокращение квот на платное обучение, так как высшее образование становится инструментом для подготовки узкого круга специалистов.

