Университеты смыли волной 47 тысяч мест: истинная причина масштабной чистки

Российские вузы радикально сокращают набор на коммерческое обучение — в новом учебном году исчезнут почти 47 тысяч платных мест. Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров в эфире Pravda.Ru объяснил, почему высшее образование перестает быть доступным для всех желающих.
Сокращение затронуло более сорока направлений, но основной удар пришелся по юриспруденции, экономике и менеджменту. По мнению эксперта, это не случайная коррекция рынка, а четкий сигнал о смене государственного курса. Период, когда диплом мог получить любой желающий, имеющий деньги, подходит к концу. Происходящая сейчас трансформация привычной коммерческой модели превращает учебу в университете в привилегию.
"Государство взяло курс на снижение возможностей доступа к высшему образованию даже через платные вещи. Все это будет ужесточаться и дальше, чтобы высшее образование стало не только платным, но и престижным, избранным для некоторых групп населения", — отметил в эфире Pravda.Ru президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Специалист подчеркнул, что советская модель доступности знаний окончательно ушла в прошлое. Теперь социальные лифты через университетские аудитории будут работать избирательно. Рост цен на обучение только подтверждает этот тренд, делая качественную подготовку фактически элитарным продуктом.
Реформа образования идет по пути усложнения всех этапов проверки знаний. Георгий Федоров указал, что требования к ЕГЭ и даже ОГЭ для девятых классов растут ежегодно. Это часть масштабной стратегии по перераспределению трудовых ресурсов: власти стремятся направить молодежь в колледжи и училища для получения рабочих специальностей.
"Государство тратит сейчас огромные силы, чтобы люди после школы шли в техникумы и приобретали именно рабочие профессии. Эта система стимулируется, в это вкладываются огромные деньги, особенно в Москве", — пояснил в эфире Pravda.Ru Георгий Федоров.
Для тех, кто все же решит штурмовать университеты, препятствием станет не только дефицит мест, но и новая система зачисления абитуриентов. В условиях, когда приоритеты государства сменились, сокращение платного набора станет постоянной практикой, вынуждая выпускников выбирать более простые и прикладные пути в профессию.
Власти стремятся устранить переизбыток специалистов гуманитарного профиля и перенаправить поток абитуриентов в профессионально-технические учебные заведения.
Наибольшее сокращение произошло на факультетах экономики, управления и права, которые долгие годы лидировали по числу контрактников.
Да, эксперты прогнозируют дальнейшее ужесточение отбора и сокращение квот на платное обучение, так как высшее образование становится инструментом для подготовки узкого круга специалистов.
