Диплом — в топку: зачем профессионалы массово вырезают куски из своих резюме

Опытные кандидаты начали намеренно "омолаживать" свои резюме, скрывая годы обучения и сокращая трудовой стаж. В эфире Pravda. Ru эксперт в сфере HR Елена Булкина объяснила, почему в современных компаниях профессиональный багаж соискателя перестал быть преимуществом.

Почему старые навыки больше не ценятся

Раньше профессиональный путь строился десятилетиями на базе одних и тех же технологий, но сейчас ситуация в корне изменилась. Когда-то навык работы с прялкой был бесценным, пока его не вытеснил ткацкий станок — сегодня происходит аналогичный процесс с цифровыми навыками. Многие привычные формулировки в описании опыта теперь только вредят соискателю, указывая на его принадлежность к "старой школе".

"Эпоха старой системы построения карьеры прошла. Раньше технологии не менялись десятилетиями, а сейчас все сотрудники, включая руководителей, находятся в состоянии постоянного обучения и поиска нового", — отметила в эфире Pravda.Ru эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Теперь от управленцев не требуют просто "присматривать" за процессами. Вместо классических начальников цехов на рынке нужны тимлиды, которые глубоко понимают техническую специфику и могут сами выстраивать систему обучения команды.

Ловушка для "дорогих" профессионалов

Часто стремление компаний омолодить коллектив связано с экономией и нежеланием нанимать слишком квалифицированных кадров. В том же IT-секторе многие специалисты предпочитают оставаться на уровне "сеньоров" — они хотят отвечать только за свой участок работы и получать высокую зарплату, не беря на себя тяжелую ношу руководителя.

Физиологически и ментально труд современного управленца стал гораздо сложнее. Ему приходится не просто следить за направлением, а глубоко проникать в технологии на уровне среднего специалиста. Таких универсалов на рынке мало, стоят они запредельно дорого, поэтому работодатели осознанно упрощают требования к вакансиям, набирая команды с тривиальными навыками.

Где брать кадры в условиях дефицита

Проблема не только в том, что кандидатов дискриминируют по возрасту. Иногда сам процесс отбора превращается в сбор идей без реального найма, когда компании пытаются решить свои задачи за счет бесплатной экспертизы соискателей на собеседованиях. Эксперт уверена: в условиях нехватки качественных кадров единственный верный путь для бизнеса — это внутреннее развитие.

"Самый правильный ответ на дефицит управленцев — это растить их у себя постепенно при помощи хороших наставников", — подчеркнула Елена Булкина.

Раньше карьера напоминала лестницу, где стажер учился у профи, а тот — у руководителя. Сегодня все учатся у всех одновременно, и эта скорость изменений заставляет рынок труда отказываться от оценки прошлого в пользу оценки способности адаптироваться к будущему.

Ответы на популярные вопросы о найме и опыте

Почему работодатели боятся брать опытных сотрудников?

Опытные специалисты часто стоят дороже, их считают менее гибкими и склонными к конфликтам из-за устоявшихся методов работы, которые могут не подходить современному темпу бизнеса.

Стоит ли скрывать дату окончания вуза в резюме?

Да, если вы чувствуете, что сталкиваетесь с возрастными фильтрами на первом этапе отбора. Это позволяет дойти до личного интервью, где можно доказать свою актуальность как профессионала.

Кого сегодня называют идеальным кандидатом?

Того, кто не просто владеет базой, а готов постоянно переучиваться. Навык "обучаемости" сегодня ценится выше, чем стаж десятилетней давности.

Полная запись программы с Еленой Булкиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.