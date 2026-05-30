Диплом в руках, а в голове пустота: способ вернуть вкус к жизни до первой зарплаты

Работа курьером помогает молодежи восстановить силы и избежать выгорания на старте карьеры, считает Алена Никитина, генеральный директор компании "Организация личных финансов". В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru финансовый консультант объяснила, почему временная подработка в доставке полезнее для будущего специалиста, чем изматывающее сидение в офисе.

Курьерство как способ перевести дух

Многие опасаются, что простая работа "на ногах" затянет студента и остановит его профессиональное развитие. Однако на деле физическая активность помогает лучше уложить мысли в голове. Когда человек сталкивается со сложными задачами в учебе или на первой серьезной работе, монотонный труд становится своеобразным способом "переварить" информацию и обдумать дальнейшие шаги.

"Вместо того чтобы продолжать делать то, что приводит к выгоранию, лучше выгулять и уложить мысли в голове. Я думаю, что это даже неплохая психотерапия", — подчеркнула в эфире Pravda.Ru финансовый консультант Алена Никитина.

Такой формат занятости привлекает молодых людей возможностью получить живые деньги без опыта. Компании охотно нанимают молодежь, а свободный график позволяет легко совмещать доставку с другими делами. Главное — понимать, что подработка на сезон не должна превращаться в бесконечную смену без выходных и гарантий выплат.

Почему офисы проигрывают доставке

Дефицита кадров в традиционных сферах из-за популярности курьерских служб ждать не стоит. Напротив, мобильность сотрудников оздоравливает рынок. Если человеку комфортнее двигаться, чем сидеть в кабинете, принуждение к офисному труду только навредит его карьере и коллегам. Хотя реальные доходы курьеров часто оказываются ниже рекламных обещаний, свобода выбора остается для молодежи приоритетом.

"Если человеку нравится, лучше делать так, как нравится. Насиловать себя и идти в офис будет намного хуже для самого человека и для специалиста", — пояснила Алена Никитина.

Работодателям сегодня сложно конкурировать с гибкими платформами. Руководители старой закалки привыкли к жестким рамкам, в то время как новое поколение требует постоянной обратной связи и бережного отношения к себе. Чтобы не остаться без сотрудников, бизнесу придется подстраиваться под эти запросы, учитывая и возможные законодательные изменения, включая изменение налоговой нагрузки на самозанятых.

Ответы на популярные вопросы о подработке курьером

Не станет ли работа курьером клеймом в резюме?

Нет, для молодого человека без опыта это свидетельство трудолюбия и финансовой самостоятельности. Важно лишь вовремя вернуться в профильную сферу.

Почему молодежь выбирает доставку, а не стажировки?

Главные причины — быстрые выплаты и отсутствие жесткого контроля. В офисе сложнее получить мгновенный результат от своих усилий.

Полная запись программы с Аленой Никитиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.