Менеджеры массово бегут на улицы: три жирных плюса, которые заставляют бросать офисы

Работа курьером перестала быть временной подработкой для студентов и превратилась в реальную альтернативу офису. Финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснила, почему люди осознанно меняют офисные кресла на доставку заказов.

Свобода выбора и прогулки за деньги

Главный козырь доставки — гибкость. В отличие от стандартного рабочего дня с девяти до шести курьер может сам планировать свое время. Если есть хобби или другая занятость, график подстраивается под личные нужды. Даже при официальном трудоустройстве в курьерских службах выбор смен остается более свободным, чем за офисным столом.

"Курьерство — это прогулка за деньги. В офисе нам часто не хватает движения, мы засиживаемся. Выйти на доставку — это возможность увидеть красоты своего города и при этом заработать", — отметила в эфире Pravda.Ru финансовый консультант Алена Никитина.

Денежный вопрос часто становится решающим. Рабочие и офисные сотрудники соревнуются за размер зарплат. По словам эксперта, разброс огромен: в Москве можно найти офисную вакансию с минимальным окладом, в то время как активный курьер способен зарабатывать 80-90 тысяч рублей в месяц.

Как доставка разрушает привычные офисы

Развитие сервисов доставки меняет не только привычки горожан, но и всю структуру экономики. Постепенно исчезает необходимость в огромных торговых площадях и офисных помещениях. Многие магазины теперь работают только на выдачу или доставку, что высвобождает коммерческую недвижимость.

Трансформация затронула даже консервативный финансовый сектор. Сегодня банки все чаще отправляют к клиентам мобильных менеджеров, которые привозят карты и документы прямо домой. Это подтверждает общий тренд: стратегии поиска работы в России меняются, и соискатели все чаще смотрят в сторону мобильности, а не стационарного рабочего места.

"Рынок труда меняется: меньше востребованы коммерческие помещения, некоторые из них даже переводят в жилой фонд. Это серьезное влияние и на недвижимость, и на всю финансовую систему", — пояснила Алена Никитина.

Многие специалисты сегодня решаются на радикальные шаги — менеджеры уходят из офисов ради смены обстановки или более понятных условий труда. Курьерство в этом смысле дает человеку ощущение управления собственной жизнью: решение, какой заказ взять и сколько работать, остается за исполнителем, а не за начальником.

Ответы на популярные вопросы о работе курьером

Правда ли, что курьеры зарабатывают больше офисных сотрудников?

В некоторых случаях — да. Курьер в мегаполисе может получать до 90 тысяч рублей, что выше зарплат на многих стартовых позициях в офисах.

Можно ли совмещать доставку с другой деятельностью?

Да, это одна из главных причин популярности профессии. Многие выбирают свободные графики, чтобы оставлять время на учебу или хобби.

