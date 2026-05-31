Диплом на полку, короб за спину: почему зумеры массово сбегают из офисов

Российская молодежь массово уходит в курьеры, выбирая быстрые деньги вместо классического офисного пути. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина объяснила, почему работа в доставке стала для зумеров привлекательнее карьеры в корпорациях.

Почему офис проигрывает

Главный стимул для молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет — мгновенный результат. В отличие от крупных компаний, где стажировка может длиться месяцами, сервисы доставки позволяют получить первые выплаты уже через пару дней. Алена Никитина отмечает, что современное поколение не готово ждать зарплату неделями или проходить долгие испытательные сроки ради туманных перспектив.

"Через три-четыре дня можно получить живые деньги и пойти в кафе с друзьями. Мотив здесь — быстрый доход и понятный цикл: взял заказ, доставил, закрыл задачу и сразу ощутил результат", — заявила в эфире Pravda. Ru Алена Никитина.

Для многих студентов такой формат становится единственным способом совмещать учебу с заработком, хотя часто подработка на сезон превращается в основную деятельность из-за отсутствия внятной отдачи на офисных позициях.

Чего ждет от работы новое поколение

Разрыв между поколениями становится всё заметнее. Если старшие сотрудники привыкли годами нарабатывать опыт и мириться с отсутствием обратной связи от руководства, то молодежь требует прозрачности и комфорта.

"Новое поколение более требовательно к условиям жизни и окружающим. Они не будут терпеть задержки выплат по два-три месяца, как это случалось раньше. Им нужна эффективность работы именно для себя, а не только для проекта", — подчеркнула финансовый консультант.

Эксперт добавила, что в офисе связь между усилиями и итогом часто размыта. Молодой специалист может год работать над проектом и не понимать своей значимости. В доставке всё прозрачно: выполненный заказ — это маленькая победа, которая подкрепляется дофамином и реальным пополнением баланса на карте.

Ответы на популярные вопросы о работе курьером

Почему молодежь выбирает доставку вместо стажировок в крупных компаниях?

Главная причина — скорость выплаты денег и отсутствие сложной бюрократии. Курьер получает доход почти сразу, тогда как в офисе нужно ждать окончания месяца или испытательного срока.

Есть ли у курьеров возможность карьерного роста?

В привычном понимании — практически нет. Это работа с плоским графиком доходов, где заработок через пять лет может остаться на том же уровне, что и в первый день.

Полная запись программы с Аленой Никитиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.