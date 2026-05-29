Инфоцыгане крадут души: куда и зачем бежит молодёжь от выдуманной жизни в соцсетях

Молодые люди уходят в монастыри и храмы из-за усталости от поверхностного информационного шума и попыток манипуляции со стороны различных "коучей". Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснил, почему современное поколение ищет подлинные смыслы в религии.

Побег от имитаций

Современное публичное пространство переполнено предложениями от инфоцыган, экстрасенсов и тренеров личностного роста. Все они борются за внимание молодежи, пытаясь продать свои услуги. Часто это вызывает обратную реакцию — пресыщение и желание найти что-то настоящее, не связанное с бизнесом или маркетингом.

"Многие молодые люди понимают, что это всё услуги, это всё бизнес, а им хочется чего-то вневременного. Им хочется попробовать вкус настоящей духовной жизни", — отметил в эфире Pravda.Ru Вахтанг Кипшидзе.

Молодежь остро чувствует лицемерие и симуляции. Когда они попадают в монастырь, они видят сообщество людей, которые живут ради веры и поиска смысла своего бытия. Это резко контрастирует с отказом от привычных моделей успеха в материальном мире, где всё направлено на потребление.

От развлечения к переосмыслению

Иногда первая поездка в монастырь может начаться как простое любопытство или поиск новых впечатлений. Вахтанг Кипшидзе признает, что кто-то может отправиться в такое путешествие ради развлечения, ставя посещение святыни в один ряд с походом в пиццерию или спортивный клуб.

"Прикоснувшись к искреннему и глубокому, многие переосмысливают цель своего посещения монастыря и понимают, что это не просто объект праздного интереса", — пояснил в эфире Pravda.Ru Вахтанг Кипшидзе.

Даже короткое пребывание в такой среде подталкивает человека к внутренней работе. Чтобы услышать голос Божий в суматохе будней, требуется особая атмосфера искренности. Монастырь становится пространством, где жизнь ощущается подлинной, а не выдуманной для социальных сетей.

Поиск вневременного

Для развития личности в духовном плане требуется развивать терпение, что особенно сложно в мире быстрых удовольствий. Молодые люди, задумывающиеся о конечных целях своего существования, ищут ответы на вопросы о спасении и вечности.

Важно не считать молодежь глупее старших поколений. Способность распознать фальшь помогает им выбирать глубокое содержание вместо яркой обложки. Поездка, начавшаяся как туристическая, часто заканчивается пониманием глубины веры, которую невозможно заменить продуктами массовой культуры.

Ответы на популярные вопросы о молодежи в церкви

Почему молодые люди едут в монастыри, если они не религиозны?

Многих привлекает отсутствие лицемерия и возможность увидеть жизнь, которая не является игрой на публику или бизнесом.

Может ли поездка в храм быть просто видом отдыха?

Да, часто это начинается как желание сменить обстановку, но соприкосновение с духовной традицией заставляет переосмыслить мотивы поездки.

Что молодежь ищет в религии сегодня?

Прежде всего — подлинность и ответы на вопросы о смысле жизни, которые не могут дать соцсети или популярные психологи.

