Зумеры массово меняют соцсети на кельи: вся правда о новом увлечении молодёжи

Молодежь в России все чаще выбирает "монастыринг" — формат поездок с проживанием в обителях. Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснил, почему поиск истины стал трендом, и что на самом деле ищут зумеры за монастырскими стенами.

Монастыринг как возвращение к истокам

Интерес молодых людей к религии нельзя называть временным веянием или чисто современным феноменом. Это естественное состояние для человека, который пытается нащупать опору в жизни. Еще классическая литература описывала юношей, выбирающих уединение, чтобы разобраться в себе.

"Душа молодого человека открыта к поискам истины и смысла жизни. Интерес молодежи к монашеству — это не новость, а данность нашей христианской цивилизации", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru Вахтанг Кипшидзе.

Долгое время обществу пытались навязать стереотип, что жизнь в обители — это нечто скучное. Однако современные зумеры ломают эти представления, видя в духовных практиках не архаику, а вызов привычному миру и возможность глубокого внутреннего самоанализа. Это происходит даже несмотря на общее изменение отношения к вере в масштабах страны.

Между паломничеством и трудничеством

Церковь четко разделяет коммерческие туры и реальный духовный опыт. Если "монастыринг" как туристический продукт требует серьезных затрат, то настоящее погружение в жизнь общины всегда доступно бесплатно. Многие молодые люди приезжают в монастыри в качестве трудников, разделяя с монахами быт и работу.

"Погружение в монашескую жизнь может осуществляться бесплатно. Молодые люди приезжают, чтобы выполнять послушания: трудятся, посещают богослужения, живут в кельях и общаются с монашествующими", — пояснил представитель Московского патриархата.

Такой опыт помогает понять, что сила истинной веры кроется не в красивой картинке для соцсетей, а в дисциплине и молитве.

Ответы на популярные вопросы о монастыринге

Сколько стоит пожить в монастыре?

Если ехать через турфирму, поездка может обойтись в десятки тысяч рублей. Однако формат трудничества (работа в обмен на жилье и еду) бесплатен для любого желающего.

Мешают ли туристы монахам?

В РПЦ отмечают, что случайных туристов в обителях крайне мало — цифры находятся в рамках статистической погрешности. Большинство посетителей соблюдают устав и традиции места.

Зачем зумеры едут в монастыри?

Для многих это способ найти твердые ценности и ответы на важные жизненные вопросы в мире, где отсутствуют четкие ориентиры и единая идеология.

Полная запись программы с Вахтангом Кипшидзе будет доступна на видеоканале Правда ТВ.