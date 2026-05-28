Сотня дронов над Белоруссией: почему Минск отвечает ледяным молчанием вместо ударов

Белоруссия вряд ли ответит военными ударами на массовые залеты украинских беспилотников в свое воздушное пространство, считает политолог, старший научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Беспалов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт проанализировал риски прямого втягивания Минска в вооруженный конфликт.

Разведка против ударов

Несмотря на то, что границу пересекли более сотни дронов, ситуация остается контролируемой. Сергей Беспалов отметил, что эти аппараты выполняли разведывательные задачи, а не несли боевой заряд. Для республики это грубое нарушение границ, однако реального физического ущерба инфраструктуре не зафиксировано.

Даже когда фиксируется явная попытка втянуть Минск в конфликт, белорусская сторона сохраняет выдержку. Рациональный подход преобладает над эмоциями, так как прямая эскалация не выгодна ни одной из сторон.

"Белорусское общество совершенно не склонно и ни при каких обстоятельствах не поддерживает идею участия своих вооруженных сил в специальной военной операции. Исключением может стать разве что прямое вторжение Украины на территорию Белоруссии", — пояснил в эфире Pravda.Ru политолог Сергей Беспалов.

Реальные задачи белорусской армии

Прямое участие белорусских подразделений в боях не даст существенного перелома фронтовых событий. Главная задача армии республики сейчас — охрана собственных рубежей и защита тыла. Это позволяет высвободить российские ресурсы, не отвлекая их на прикрытие северного направления.

Минск транслирует готовность защищаться, но при этом оставляет пространство для маневра. Ранее белорусский лидер обозначил жесткую позицию в диалоге с внешними игроками, давая понять, что республика не станет слепо следовать чужим военным сценариям. Если Россия решит начать наступление с этой территории, белорусские войска сосредоточатся на безопасности периметра.

Ответы на популярные вопросы о позиции Белоруссии

Ударит ли Лукашенко по Украине в ответ на дроны?

Это маловероятно. Пока беспилотники занимаются разведкой и не разрушают объекты, Минск будет ограничиваться политическими заявлениями и усилением ПВО.

Хотят ли белорусы воевать?

Внутри Белоруссии нет общественного запроса на участие в боевых действиях. Власти учитывают это мнение и не спешат задействовать регулярную армию в СВО.

Какая роль отведена армии РБ сейчас?

Главная функция — демонстрация силы на границе для сдерживания ВСУ и охрана территории в случае возможного ответного удара.

Полная запись программы с Сергеем Беспаловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ по ссылке.