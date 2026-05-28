Клеймо бакалавра снимут с выпускников: почему компании встанут за ними в очередь

Российские дипломы станут более конкретными, отражая реальную профессиональную квалификацию выпускника. Член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко объяснила в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru, как реформа высшей школы изменит рынок труда и к чему уже сейчас нужно готовиться работодателям.

Главное ожидание бизнеса — повышение качества подготовки кадров. Однако переходный период потребует времени: компаниям нужно научиться понимать новые формулировки в документах об образовании. Если раньше в дипломе значился "бакалавр техники и технологии", то теперь там будет зафиксирована конкретная квалификация, например, "инженер по машинам и обработке металлов давлением".

Ольга Пилипенко подчеркнула, что одновременно с законом об образовании необходимо менять трудовые нормативные акты и квалификационные классификаторы. Это важно, чтобы права выпускников прошлых лет и тех, кто получит дипломы по новой модели, были полностью соблюдены. В дипломах должна появиться запись не только об образовательной, но и о профессиональной квалификации, соответствующей Трудовому кодексу.

"Вместе с изменением закона об образовании должны произойти изменения и в трудовых нормативных актах. Необходим переходник, где будет четко состыковано то образование, которое было, бакалавриат и специалитет, с новой моделью", — отметила в эфире Pravda.Ru Ольга Пилипенко.

Готовы ли абитуриенты к переменам

Пилотные проекты по новой системе управления образованием работают уже четвертый год. Опыт показывает, что спрос на специальности в вузах-участниках эксперимента остается высоким. Школьники и их родители сейчас больше доверяют программам, которые созданы в связке с конкретными предприятиями. Это важно в условиях, когда происходит серьезная корректировка планов приема в учебных заведениях, заставляющая абитуриентов внимательнее выбирать будущий профиль.

Большую роль начал играть целевой прием через платформу "Работа в России". Предприятия заранее выставляют требования к кандидатам, описывают меры поддержки во время учебы и гарантируют конкретную должность после выпуска. Это позволяет студенту не просто учиться, а строить карьеру с первого курса, что особенно ценно, так как многие россияне сегодня рассматривают длительные программы подготовки как лучший способ защиты от нестабильности.

"Выпускник школы сегодня может уже на сайте выбрать предприятие, на которое хочет пойти работать, и образовательную программу. Это дает работодателю возможность сделать точный прогноз подготовки кадров", — пояснила депутат.

Новые требования работодателей

Смычка вуза и завода помогает решить вопрос удержания молодых кадров. Современный соискатель стал более прагматичным: его интересуют не бонусы в офисе, а понятный профессиональный путь. Сегодня ожидания от работодателей сместились в сторону реальных социальных гарантий и стабильности. Новая система дипломов как раз дает молодым специалистам четкий статус на рынке.

Для компаний это шанс получить готового инженера, который не нуждается в переучивании. В условиях, когда удаленный формат взаимодействия постепенно теряет популярность в реальном секторе, присутствие квалифицированного специалиста непосредственно на производстве становится ключевым фактором успеха.

Ответы на популярные вопросы о новой системе образования

Потеряют ли ценность старые дипломы бакалавра?

Нет, права выпускников прошлых лет не будут ущемлены. В законодательстве пропишут соответствие уровней образования, чтобы работодатели могли соотносить старые и новые квалификации.

Кого работодатели будут брать на работу охотнее?

Бизнес заинтересован в выпускниках с четко прописанной специальностью. Новые дипломы с указанием профессиональной квалификации сделают процесс найма проще и прозрачнее для обеих сторон.

Где искать предприятия, которые готовы оплатить обучение?

Информацию о целевых квотах и предложениях от компаний можно найти на сайте "Работа в России". Там указаны вузы-партнеры, программы и будущие должности.

Полная запись программы с Ольгой Пилипенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.