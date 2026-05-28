Капкан для огородника: как налоговая узнает, что вы решили подзаработать на картошке

Продажа овощей через чаты СНТ и соцсети без оформления может обернуться штрафами за незаконное предпринимательство. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru кандидат юридических наук, юрист Московского союза садоводов Оксана Васильева рассказала, как контролирующие органы вычисляют скрытых дачных бизнесменов.
Объявления на торговых площадках и в социальных сетях — самый простой способ попасть в поле зрения налоговой. По словам Оксаны Васильевой, садоводы сами упрощают задачу проверяющим, выставляя информацию о продаже урожая в открытый доступ. Зачастую фиксация нарушения происходит через мониторинг сообществ дачных поселков или по жалобам соседей, которые могут сделать скриншоты переписки с предложениями о покупке.
"Если вы один раз продали излишек картофеля — это одно. Если же вы систематически рекламируете товар, это уже совсем другое дело", — отметила в эфире Pravda.Ru Оксана Васильева.
Даже если реклама была разовой, а поток клиентов идет через "сарафанное радио", выявить схему можно по банковским операциям. Безналичные переводы от разных людей на одинаковую сумму — верный признак того, что человек занимается бизнесом, но игнорирует налоги. В таких случаях доказать факт извлечения прибыли становится проще, чем при расчетах наличными.
Использование случайных семян угрожает не только кошельку продавца, но и здоровью почвы во всем районе. Сертификация гарантирует безопасность продукции и отсутствие инфекций, которые способны уничтожить посадки на огромных территориях. Поэтому важно выбирать проверенные сорта для своего огорода, чтобы не стать разносчиком болезней растений.
Оксана Васильева привела в пример нематоду — опасного вредителя, который легко переносится с зараженными клубнями. Купив сомнительный картофель, дачник рискует заразить и свою землю, и соседские поля. Инфекция распространяется быстро, а последствия для сельского хозяйства могут быть катастрофическими.
"Мы должны понимать, какой продукт получим в итоге и каковы последствия болезни растения для человеческого организма", — пояснила в эфире Pravda.Ru Оксана Васильева.
Многие дачники пытаются скрыть свою деятельность под видом обмена урожаем с соседями. Однако при регулярных поставках такие аргументы редко работают. Чтобы урожай был легальным и здоровым, нужно не только подбирать семена, но и соблюдать технологию. Иногда даже неправильное окучивание картофеля может стать проблемой, если оно вредит развитию куста и ведет к потере качества продукции.
Для создания устойчивой и продуктивной грядки специалисты советуют использовать уплотненные посадки картофеля. Это экономит место и позволяет получить больше продукции с каждого квадратного метра. В таком случае дачник может оформить самозанятость и реализовывать товар легально, не боясь проверок и штрафных санкций за скрытое предпринимательство.
Да, если это разовая сделка. Систематическая продажа с получением прибыли без регистрации ИП или самозанятости считается нарушением.
В основном через контроль рынков и жалобы на массовое заражение участков. Ведомство требует, чтобы посадочный материал прошел проверку на болезни и вредителей.
Банки могут заблокировать счет из-за подозрительных операций, а налоговая инспекция — начислить неуплаченные налоги и штрафы за незаконную коммерческую деятельность.
