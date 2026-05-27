Продали ведро картошки соседу? Придётся узнать, где проходит граница закона на огороде

Выращивание картофеля для личных нужд на своем участке абсолютно законно, но попытка превратить это в бизнес без регистрации влечет за собой штрафы. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru юрист Московского союза садоводов, доцент Финансового университета Оксана Васильева объяснила, где проходит грань между продажей излишков и незаконным предпринимательством.

Когда ведро картошки становится бизнесом

Закон не запрещает дачникам продавать излишки урожая. Если вы вырастили овощи в рамках личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и разово продали ведро картофеля соседу или на специальной ярмарке, претензий к вам не будет. Однако ситуация меняется, как только деятельность приобретает системный характер.

"Бизнес начинается тогда, когда продажи становятся регулярными, ежедневными, или когда вы начинаете перепродавать чужой товар", — отметила в эфире Pravda.Ru Оксана Васильева.

Масштаб тоже имеет значение. Если для обслуживания поля нанимаются сотрудники, а извлечение прибыли поставлено на поток, это квалифицируется как предпринимательская деятельность. Но на практике доказать такую системность крайне сложно. Чтобы не рисковать, эксперт советует легализоваться. Тем более, что правильная подготовка семян картофеля и грамотный подход к делу могут принести урожай, который действительно потребует организованного сбыта.

Реально ли попасть под проверку

Сегодня дачников крайне редко привлекают к ответственности за торговлю овощами. Большинство штрафов выписывают не за сам факт продажи картофеля, а за выбор нелегального места для торговли, например, на обочине дороги. Контролировать объемы урожая на каждом частном участке физически невозможно.

"У Россельхознадзора и полиции нет ресурса, чтобы приставить участкового к каждой грядке. Всё рассчитано на честность", — пояснила в эфире Pravda.Ru Оксана Васильева.

Для тех, кто хочет продавать урожай официально и не бояться проверок, самым простым выходом станет оформление самозанятости. Это избавит от необходимости открывать ИП, но введет деятельность в правовое поле. Важно помнить, что залог хороших продаж — качество продукта, поэтому скрупулёзный уход за картофелем остаётся приоритетом для любого огородника.

Также юрист напомнила, что ошибки в планировании посадок могут свести все коммерческие усилия на нет. Внимание к агротехнике поможет не только избежать штрафов, но и получить хороший урожай даже из проросших клубней.

Ответы на популярные вопросы о продаже урожая

Можно ли продавать картошку без ИП?

Да, если это разовые продажи излишков с вашего огорода. Для регулярной торговли лучше оформить статус самозанятого.

Какой штраф грозит за незаконную торговлю?

За предпринимательскую деятельность без регистрации штрафы варьируются от 500 до 20 000 рублей, плюс возможны санкции за торговлю в неположенных местах.

Нужны ли сертификаты на семена для дачника?

Если вы выращиваете картофель только для себя, ограничений нет. При продаже урожая теоретически закон требует использования сертифицированного посадочного материала.

Читайте также

Полная запись программы с Оксаной Васильевой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.