Бакалавриат признан ошибкой: как новая система изменит жизнь всех студентов

Российские вузы переходят на новую систему базового высшего образования, которая заменит привычное разделение на бакалавриат и специалитет. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко объяснила, как изменится жизнь студентов и почему диплом теперь будет цениться выше.

Вместо бакалавров — полноценные специалисты

Главное изменение заключается в возвращении к единой модели базового обучения. Теперь не будет путаницы между четырехлетним бакалавриатом и пятилетним специалитетом. Все студенты будут получать фундаментальную подготовку, которая позволит выходить на работу сразу после получения первого диплома. На фоне отказа от привычной двухуровневой системы магистратура станет осознанным выбором для тех, кому нужны узкие знания или научная карьера.

"Если работодатель хочет получать более сформированного специалиста, он должен сам принимать участие в формировании обязательных программ и требований к практической подготовке", — отметила в эфире Pravda.Ru депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

Сроки обучения станут гибкими

Новая система подразумевает, что время учебы составит от четырех до шести лет. Решать, сколько именно учиться студенту, будут представители отрасли и экспертные сообщества. Например, для подготовки квалифицированных айтишников может хватить четырех лет, в то время как проектировщикам сложных систем и разработчикам ЭВМ потребуется пять или шесть лет. С учетом того, что сейчас проводится масштабная корректировка планов приема, вузы будут ориентироваться на реальные нужды экономики.

Важным преимуществом станет возвращение образовательного "ядра". Для инженеров это усиленные курсы высшей математики, физики, теоретической механики и сопромата. Это те дисциплины, объем которых сокращался в последние годы. Теперь фундаментальная база станет обязательной, а специализация — строитель, машиностроитель или станкостроитель — будет накладываться на этот мощный фундамент.

Чего ждать абитуриентам

Многих волнует вопрос коммерческого набора, однако ситуация меняется. Сегодня высшая школа трансформирует платную модель, делая ставку на качество подготовки, а не на количество студентов. Абитуриентам стоит внимательнее следить за правилами поступления, так как процедура зачисления в университеты также может измениться вслед за структурой образовательных программ.

"Специализированная магистратура может стать образованием, которое человек выбирает сам, когда он уже трудоустроен и понимает, что ему нужна узкая специализация или углубление в фундаментальные знания", — пояснила в эфире Pravda.Ru Ольга Пилипенко.

Ответы на популярные вопросы о новой системе образования

Станут ли дипломы бакалавров недействительными?

Нет, все ранее полученные дипломы сохраняют свою силу, но в будущем приоритет будет отдаваться выпускникам программ базового высшего образования.

Можно ли будет пойти в магистратуру сразу после вуза?

Да, такая возможность сохранится, но система выстраивается так, чтобы выпускник мог начать полноценную карьеру уже после первого этапа обучения.

Увеличат ли количество бюджетных мест?

Распределение мест будет зависеть от дефицита кадров в конкретных отраслях, например, в инженерных и технических специальностях.

Читайте также

Полная запись программы с Ольгой Пилипенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.