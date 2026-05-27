Бакалавриат остаётся, но расслабляться рано: 17 вузов уже затеяли кое-что посерьёзнее

Всеобщего перехода на новую систему высшего образования с 1 сентября этого года не будет, так как профильный закон еще не внесен в Госдуму. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru член Комитета ГД по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко объяснила, как на самом деле изменится учеба в вузах и почему власти решили отказаться от привычных форматов.

Пилотный проект вместо резких реформ

Слухи о том, что старая система исчезнет в одночасье, не подтвердились. Пока речь идет только о масштабном эксперименте. Если раньше в нем участвовали семь университетов, то теперь их число выросло до семнадцати. Эти вузы начнут тестировать программы, где вместо бакалавриата упор сделан на подготовку полноценных специалистов. Сама трехэтапная модель образования требует длительного юридического оформления и глубокой проработки программ.

"С 1 сентября будет реализовываться пилотный проект по новой модели. Уже семнадцать вузов будут разрабатывать свои образовательные программы, направленные на выпуск специалистов, а не бакалавров", — пояснила в эфире Pravda.Ru Ольга Пилипенко.

Депутат отметила, что наработки этих учебных заведений позже станут фундаментом для всей страны. Важно понимать, что изменения в процедуре зачисления и самих стандартах обучения будут вводиться постепенно, чтобы избежать хаоса в приемных комиссиях.

Зачем менять систему сейчас

Главная претензия к бакалавриату — избыточная теоретичность. Последние двадцать лет вузы давали общую базу, предполагая, что выпускник доучится сам или на курсах. Сейчас времени на долгую адаптацию сотрудников нет. Рынок требует людей, которые сразу понимают специфику своей профессии и владеют практическими навыками.

Новая модель усиливает фундаментальную базу, но жестко привязывает её к профилю. Теперь предприятия будут напрямую участвовать в составлении учебных планов. Это поможет решить проблему, когда выпускники отказываются работать по специальности из-за оторванности знаний от реальности.

"Нам нужен специалист, который в большей степени погружен в свою предметную область. Переход в такую модель — это переход на сильную, фундаментальную подготовку, но уже с определённым профилем и практикой", — подчеркнула Ольга Пилипенко.

Что станет с магистратурой

Магистратура превратится в "специализированное высшее образование". Это уже не просто второй диплом для галочки, а глубокое погружение в узкую нишу. Например, если айтишник в базе изучает искусственный интеллект, то в магистратуре он будет учиться применять его конкретно в медицине или нефтегазовом секторе.

Параллельно с этим вузы развивают и другие направления, такие как получение военной специальности параллельно с основной учебой. Гибкость системы должна помочь студентам быстрее находить место в экономике.

Ответы на популярные вопросы о новой системе образования

Когда все вузы перейдут на новую модель?

Точной даты нет, так как закон еще не принят. Сейчас идет пилотный проект в 17 вузах, результаты которого масштабируют на всю страну позже.

В чем отличие специалитета от бакалавриата?

Специалист получает более глубокие знания и больше часов практики, что позволяет выходить на работу без долгой переподготовки.

Заменят ли магистратуру полностью?

Ее планируют трансформировать в специализированное высшее образование для узкой и глубокой профилизации в конкретной отрасли.

Читайте также

Полная запись программы с Ольгой Пилипенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.