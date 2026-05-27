Российскому научному сообществу пора переходить к активным действиям на территории сопредельных государств из-за искажения исторических фактов, заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. О рисках фальсификации истории и методах противодействия политолог рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.
Переписывание прошлого в учебной литературе часто становится фундаментом для экстремистских настроений. В Казахстане этот процесс уже запущен: в ряде учебников период пребывания страны в составе Российской Империи и СССР преподносится исключительно как колонизация. Подобная трактовка игнорирует реальность, в которой казахи обладали равными правами с русскими, делали карьеру в армии и заседали в Государственной Думе.
Фальсификация истории сама по себе не всегда ведет к катастрофе, но она создает идейную базу для радикальных движений. В России были свои сторонники альтернативных теорий, однако они не переросли в политическую силу. В соседних республиках ситуация иная, и деструктивные идеи могут быстро набрать обороты.
"Гипотетически фальсификация истории могла бы стать какой-то идейной подпиткой для экстремизма, как это было на Украине. Казахстан теоретически может пойти по любому из этих путей", — пояснил в эфире Pravda.Ru политолог Никита Мендкович.
Проблемы с преподаванием истории в республике наслаиваются на общую напряженность в регионе. На этом фоне часто возникают информационные провокации, цель которых — рассорить ближайших соседей. Сейчас в Казахстане активно продвигается "монгольская эстетика", что эксперты называют признаком кризиса местной исторической науки.
Официальные комиссии историков сегодня практически не работают, так как одна из сторон часто саботирует процесс. В такой ситуации российские ученые и просветительские проекты должны сами выходить на информационное поле соседей, чтобы разоблачать подделки и возвращать людям правду о великом прошлом.
"Если там фальсифицируют историю, если там публикуют под видом науки подобного рода хрень, извините за грубость, мы должны ее разоблачать. Мы должны выправлять историю, а не позволять просто спокойно ее переписывать", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Важно показывать реальных героев и злодеев, не допуская подмены смыслов. Это касается не только гуманитарной сферы, но и стратегических вопросов, включая закупки вооружений и военное сотрудничество. Если оставить исторический вакуум незаполненным, его займут антироссийские мифы.
Это искажает юридические факты. Жители казахских степей имели полноценное гражданство, право на госслужбу и аристократическое признание при дворе, чего не было в классических западных колониях.
Через цифровую историю и научно-популярные форматы. Нужно массово распространять архивные документы и факты, доступные обычным людям через интернет, чтобы разоблачать фальшивки.
К потере культурных связей и росту радикального национализма. Когда молодежи внушают образ врага в лице соседа, это неизбежно бьет по безопасности всей Центральной Азии.
