Казахстан примеряет монгольскую эстетику: чем обернётся этот маскарад

Российскому научному сообществу пора переходить к активным действиям на территории сопредельных государств из-за искажения исторических фактов, заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. О рисках фальсификации истории и методах противодействия политолог рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Переписывание прошлого в учебной литературе часто становится фундаментом для экстремистских настроений. В Казахстане этот процесс уже запущен: в ряде учебников период пребывания страны в составе Российской Империи и СССР преподносится исключительно как колонизация. Подобная трактовка игнорирует реальность, в которой казахи обладали равными правами с русскими, делали карьеру в армии и заседали в Государственной Думе.

Риски национализма и украинский сценарий

Фальсификация истории сама по себе не всегда ведет к катастрофе, но она создает идейную базу для радикальных движений. В России были свои сторонники альтернативных теорий, однако они не переросли в политическую силу. В соседних республиках ситуация иная, и деструктивные идеи могут быстро набрать обороты.

"Гипотетически фальсификация истории могла бы стать какой-то идейной подпиткой для экстремизма, как это было на Украине. Казахстан теоретически может пойти по любому из этих путей", — пояснил в эфире Pravda.Ru политолог Никита Мендкович.

Проблемы с преподаванием истории в республике наслаиваются на общую напряженность в регионе. На этом фоне часто возникают информационные провокации, цель которых — рассорить ближайших соседей. Сейчас в Казахстане активно продвигается "монгольская эстетика", что эксперты называют признаком кризиса местной исторической науки.

Научное наступление России

Официальные комиссии историков сегодня практически не работают, так как одна из сторон часто саботирует процесс. В такой ситуации российские ученые и просветительские проекты должны сами выходить на информационное поле соседей, чтобы разоблачать подделки и возвращать людям правду о великом прошлом.

"Если там фальсифицируют историю, если там публикуют под видом науки подобного рода хрень, извините за грубость, мы должны ее разоблачать. Мы должны выправлять историю, а не позволять просто спокойно ее переписывать", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Важно показывать реальных героев и злодеев, не допуская подмены смыслов. Это касается не только гуманитарной сферы, но и стратегических вопросов, включая закупки вооружений и военное сотрудничество. Если оставить исторический вакуум незаполненным, его займут антироссийские мифы.

Ответы на популярные вопросы о фальсификации истории

Почему опасно называть имперский период колонизацией?

Это искажает юридические факты. Жители казахских степей имели полноценное гражданство, право на госслужбу и аристократическое признание при дворе, чего не было в классических западных колониях.

Как Россия может повлиять на учебники в других странах?

Через цифровую историю и научно-популярные форматы. Нужно массово распространять архивные документы и факты, доступные обычным людям через интернет, чтобы разоблачать фальшивки.

К чему ведет отказ от общей истории?

К потере культурных связей и росту радикального национализма. Когда молодежи внушают образ врага в лице соседа, это неизбежно бьет по безопасности всей Центральной Азии.

