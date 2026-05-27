Европа сдастся? Почему через 100 лет с ней станет гораздо проще ладить

Мусульманская Европа может стать для России более предсказуемым и удобным партнером, чем нынешний "светский" Запад, заявил Николай Литвак, профессор МГИМО и доктор социологических наук. О перспективах радикальной смены культурного кода в европейских странах специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Сегодняшняя Европа позиционирует себя как светское общество, где религия отделена от государства. Однако этот сосед демонстрирует враждебность по отношению к России. В то же время с лидерами исламского мира у Москвы выстроены конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении и равенстве. Если через сто лет европейский континент сменит конфессиональный облик, для российских интересов это может пойти только на пользу.

Крах европейской интеграции

Европейские элиты долгое время пытались ассимилировать приезжих, превратив культуру в набор внешних атрибутов: еду, одежду или музыку. Но реальность оказалась жестче. Культура — это прежде всего политические традиции и взаимодействие с иноверцами. Здесь между коренным населением и новыми жителями зияет пропасть.

"Мы себя называли европейской страной, а они сказали: "Нет, вы не Европа. Вы вообще непонятно кто". Мусульмане так не говорят. Они с нами разговаривают на равных, и мы с ними так же", — пояснил в эфире Pravda.Ru профессор МГИМО Николай Литвак.

Пока Брюссель пытается игнорировать последствия бесконтрольного переселения, внутреннее напряжение растет. Статистика показывает, что старые методы интеграции не работают. Люди приезжают, но не становятся частью системы, сохраняя свой жизненный уклад и ценности, которые зачастую прямо противоречат европейским законам.

Законы, которые не работают

Во Франции 2026 года для получения гражданства нужно сдать сложный тест на знание истории, географии и "ценностей республики", включая равноправие полов. Однако на практике власти расписываются в бессилии. Существует процедура лишения паспорта за терроризм или за "поведение выходца из другого государства", но четких критериев такой формулировки нет.

Цифры говорят сами за себя: за десять лет МВД Франции выдало более 800 тысяч предписаний покинуть страну, в основном преступникам. Реально уехали лишь 10%. Остальные сотни тысяч человек просто "растворились" внутри государства. Аналогичные процессы, когда власти пытаются привлекать внешние ресурсы для латания кадровых дыр, наблюдаются и в других регионах.

"Статистика печальная, потому что если бы миграция заключалась только в том, кто какой платок на голове носит, конечно, никаких проблем бы не было. Культура не сводится к платкам и приёму пищи", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru Николай Литвак.

Пока левые политики в Европе призывают к толерантности, сами мигранты не всегда готовы платить той же монетой. Проблема не в цвете кожи, а в фундаментальном нежелании принимать чужой устав. В условиях, когда человеческий капитал становится главным ресурсом, европейский подход к его формированию ведет к потере контроля над собственной территорией.

Ответы на популярные вопросы о миграции в Европе

Почему Европа может стать мусульманской?

Из-за высокой рождаемости в семьях мигрантов и массового притока переселенцев при одновременном демографическом спаде среди коренных европейцев.

Как Франция пытается бороться с нелегалами?

Вводятся тесты на знание культуры и истории, а также законы о лишении гражданства за антигосударственное поведение и терроризм.

Почему мигранты не уезжают после депортации?

Система контроля слабая: получив предписание на выезд, люди просто переходят на нелегальное положение и остаются жить в стране.

Полная запись программы с Николаем Литваком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.