Решение суда в Казахстане о взыскании 1,4 миллиарда долларов с "Газпрома" в пользу украинского "Нафтогаза" является юридически ничтожной провокацией, заявил глава Евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович. О деталях громкого дела и реальном статусе этого разбирательства политолог рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.
Информационный шум вокруг якобы проигранного дела возник непосредственно перед государственным визитом российского лидера в республику. Министерство юстиции Казахстана уже официально назвало вердикт неправомерным. За громким заголовком скрывается работа частного арбитража, который не имеет отношения к государственной судебной системе страны.
Ситуация стала возможной из-за создания в республике особых экономических зон. Внутри этих площадок для иностранных инвесторов действуют нормы зарубежного, чаще всего английского законодательства. Это позволяет приглашать иностранных юристов для разбора споров между коммерческими структурами.
"Там в этой экономической зоне есть арбитраж, который решает хозяйственные споры с использованием этого права зарубежного. И этот арбитраж, который по сути не встроен никак в систему судов Казахстана, вынес этот приговор по иску "Нафтогаза". Реально юридических последствий это не имеет", — пояснил в эфире Pravda.Ru Никита Мендкович.
Такая практика, когда внутри суверенного государства работают схемы с зарубежным правом, вызывает вопросы у экспертов. Получается, что в одной части страны законы свои, а в другой — британские или французские. По мнению аналитиков, это создает идеальную почву для манипуляций со стороны западных стран.
Специфика частного арбитража в том, что его решение обязательно только для тех, кто добровольно согласился в нем участвовать. В данном случае "Газпром" не признавал юрисдикцию этого органа. Весь процесс изначально задумывался как политическая акция, способная испортить фон для дипломатической работы российского руководства.
Западные структуры пытаются вбить клин между Москвой и Астаной, используя любые зацепки. Синхронизация подобных судебных вбросов с графиком встреч на высшем уровне подтверждает заказной характер дела. Казахстан пытаются сделать полем для геополитического противостояния, игнорируя интересы самой республики.
"Они всячески стараются и дестабилизировать ситуацию в Казахстане, и дестабилизировать наши отношения. Потому что очевидно, если Казахстан теряет поддержку России, он становится уязвим для цветных революций", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru Никита Мендкович.
Эксперты проводят параллели с событиями в Минске в 2020 году. Тогда накануне массовых беспорядков также искусственно создавалось напряжение между Россией и Белоруссией. Сейчас аналогичные методы применяются в Центральной Азии, где Москва формирует мощный пояс безопасности.
Провокация с "долгом" перед Украиной — лишь один из инструментов. Параллельно с юридическими атаками идет работа по перетягиванию военного сектора на стандарты НАТО. В последние годы оборонный заказ Казахстана всё чаще ориентируется на западных поставщиков, что также служит рычагом давления на политику Астаны.
Нет. Решение частного арбитража, работающего по правилам иностранного права в спецзоне, не имеет силы государственного суда Казахстана и не обязательно для исполнения российскими компаниями.
Это было условием для привлечения крупных западных инвесторов. Считалось, что "британское право" повысит доверие бизнеса, однако на практике оно превратилось в инструмент политического давления.
Москва и Астана понимают подоплеку провокации. Власти Казахстана уже дезавуировали решение арбитража, подчеркнув его неправомерность, что снимает остроту вопроса в двусторонней повестке.
Полная запись программы с Никитой Мендковичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.