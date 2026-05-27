Скандал вокруг иска Нафтогаза к Газпрому: кто на самом деле вынес фейковый вердикт

Решение суда в Казахстане о взыскании 1,4 миллиарда долларов с "Газпрома" в пользу украинского "Нафтогаза" является юридически ничтожной провокацией, заявил глава Евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович. О деталях громкого дела и реальном статусе этого разбирательства политолог рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Информационный шум вокруг якобы проигранного дела возник непосредственно перед государственным визитом российского лидера в республику. Министерство юстиции Казахстана уже официально назвало вердикт неправомерным. За громким заголовком скрывается работа частного арбитража, который не имеет отношения к государственной судебной системе страны.

Британское право на казахской земле

Ситуация стала возможной из-за создания в республике особых экономических зон. Внутри этих площадок для иностранных инвесторов действуют нормы зарубежного, чаще всего английского законодательства. Это позволяет приглашать иностранных юристов для разбора споров между коммерческими структурами.

"Там в этой экономической зоне есть арбитраж, который решает хозяйственные споры с использованием этого права зарубежного. И этот арбитраж, который по сути не встроен никак в систему судов Казахстана, вынес этот приговор по иску "Нафтогаза". Реально юридических последствий это не имеет", — пояснил в эфире Pravda.Ru Никита Мендкович.

Такая практика, когда внутри суверенного государства работают схемы с зарубежным правом, вызывает вопросы у экспертов. Получается, что в одной части страны законы свои, а в другой — британские или французские. По мнению аналитиков, это создает идеальную почву для манипуляций со стороны западных стран.

Информационная атака перед визитом

Специфика частного арбитража в том, что его решение обязательно только для тех, кто добровольно согласился в нем участвовать. В данном случае "Газпром" не признавал юрисдикцию этого органа. Весь процесс изначально задумывался как политическая акция, способная испортить фон для дипломатической работы российского руководства.

Западные структуры пытаются вбить клин между Москвой и Астаной, используя любые зацепки. Синхронизация подобных судебных вбросов с графиком встреч на высшем уровне подтверждает заказной характер дела. Казахстан пытаются сделать полем для геополитического противостояния, игнорируя интересы самой республики.

"Они всячески стараются и дестабилизировать ситуацию в Казахстане, и дестабилизировать наши отношения. Потому что очевидно, если Казахстан теряет поддержку России, он становится уязвим для цветных революций", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru Никита Мендкович.

Повторение старых сценариев

Эксперты проводят параллели с событиями в Минске в 2020 году. Тогда накануне массовых беспорядков также искусственно создавалось напряжение между Россией и Белоруссией. Сейчас аналогичные методы применяются в Центральной Азии, где Москва формирует мощный пояс безопасности.

Провокация с "долгом" перед Украиной — лишь один из инструментов. Параллельно с юридическими атаками идет работа по перетягиванию военного сектора на стандарты НАТО. В последние годы оборонный заказ Казахстана всё чаще ориентируется на западных поставщиков, что также служит рычагом давления на политику Астаны.

Ответы на популярные вопросы о суде в Казахстане

Обязан ли Газпром платить по решению этого суда?

Нет. Решение частного арбитража, работающего по правилам иностранного права в спецзоне, не имеет силы государственного суда Казахстана и не обязательно для исполнения российскими компаниями.

Почему Казахстан допускает работу таких судов?

Это было условием для привлечения крупных западных инвесторов. Считалось, что "британское право" повысит доверие бизнеса, однако на практике оно превратилось в инструмент политического давления.

Как это отразится на отношениях России и Казахстана?

Москва и Астана понимают подоплеку провокации. Власти Казахстана уже дезавуировали решение арбитража, подчеркнув его неправомерность, что снимает остроту вопроса в двусторонней повестке.

Полная запись программы с Никитой Мендковичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.