Вместо роботов везут мигрантов: почему Европа упорно отказывается от автоматизации

Европа намеренно замещает коренное население мигрантами, игнорируя возможность автоматизации экономики, заявил доктор социологических наук, профессор кафедры философии МГИМО Николай Литвак. О причинах демографического кризиса и политических играх на Западе эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Мировая рождаемость падает. Если не брать в расчет несколько стран Африки, население планеты начинает сокращаться. Первой с этим столкнулась Япония, а теперь процесс захлестнул Евросоюз. Брюссель ответил на вызов планом по ежегодному завозу полутора миллионов иностранцев до 2070 года.

Европейские чиновники объясняют это необходимостью поддерживать рынок труда. По их расчетам, через полвека население ЕС упадет до 400 миллионов человек, и работать будет просто некому. Однако официальная статистика демографического кризиса вскрывает странную закономерность: число приезжих странным образом совпадает с числом местных безработных.

Мигранты вместо роботов

Сегодня в Европе около 12% жителей — мигранты. Логично предположить, что они должны закрывать дефицит кадров, но ситуация иная. Пока одни страны ЕС фиксируют высокие налоги и нехватку врачей, на улицах растет число неквалифицированных рабочих, которые фактически не участвуют в экономике.

"Количество мигрантов, которые сегодня проживают в Европе, примерно равно количеству безработных. Их завезли для того, чтобы работать, но фактически они или не работают, или занимают места, которые могли бы занять местные", — отметил в эфире Pravda.Ru профессор Николай Литвак.

Существует альтернативный путь, по которому пошел Китай. Пекин тоже столкнулся со старением населения из-за политики "одна семья — один ребенок", но не стал открывать границы. Вместо этого власти сделали ставку на роботов и автоматизацию, включая даже сферу ухода за пожилыми людьми. Европа же выбрала человеческий ресурс, и этот выбор носит чисто политический характер.

Политический расчет и зависимость

Массовый завоз людей, особенно нелегалов, выгоден определенным силам. Приезжие, не имеющие квалификации врача или инженера, попадают в полную зависимость от социальных служб и профильных организаций. Подобную схему активно используют и в США, и теперь даже украинское руководство начинает присматриваться к опыту привлечения дешевых рабочих рук.

"Люди, которые приезжают неквалифицированно или нелегально, становятся полностью зависимы от левых организаций. Те собирают данные, помогают им и используют этих людей в будущих политических кампаниях", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru Николай Литвак.

Такой подход позволяет формировать лояльный электорат, который будет голосовать за тех, кто обеспечивает их пособиями. Экономическая целесообразность здесь отходит на второй план, уступая место желанию удержать власть любой ценой через изменение состава населения.

Ответы на популярные вопросы о миграции в Европе

Полная запись программы с Николаем Литваком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.