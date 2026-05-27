Большая игра в Астане: почему визит Путина заставит понервничать западных союзников

Предстоящий визит президента Владимира Путина в Казахстан подтверждает устойчивость экономических связей Москвы и Астаны. О перспективах двустороннего партнерства и влиянии западных интересов на политику республики в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал глава Евразийского Аналитического клуба, политолог Никита Мендкович.

Эксперт призвал оценивать отношения стран через реальные дела, а не абстрактные термины. Действующее сотрудничество охватывает критически важные отрасли: от атомной энергетики и добычи урана до сферы высоких технологий. Россия использует мощный пояс безопасности, создавая инфраструктуру, которая выгодна обоим государствам.

Экономика и соперничество с Западом

Российские военные объекты и космодром Байконур остаются ключевыми элементами долгосрочного взаимодействия. Однако присутствие западных компаний в нефтяном и металлургическом секторах республики создает естественную конкуренцию. Нередко иностранный бизнес получает доступ к месторождениям на крайне выгодных условиях, что часто объясняется коррупционными механизмами в кругах местных чиновников.

Несмотря на это, Астана остается важным логистическим узлом для сбыта российских товаров, продовольствия и медикаментов. В свою очередь, республика поставляет на рынки стран СНГ фрукты и культурные товары. Эта опасная игра против России, которую пытаются вести игроки извне, наталкивается на прагматичный подход Москвы.

"Запад там работает, и не только в экономической сфере, там ведется деструктивная пропаганда, там работают западные НПО. Мы помним — в 2022 году была попытка, спонсированная Западом. Это игра, борьба, которая продолжается", — отметил в эфире Pravda.Ru Никита Мендкович.

Риски региональной стабильности

По мнению политолога, говорить о полном развороте внешнеполитического курса республики преждевременно. Проблемы скорее связаны со слабостью режима и внутренними коррупционными интересами высокопоставленных лиц, которые часто поддаются внешнему давлению. Деструктивная деятельность иностранных фондов осложняет интеграционные процессы, однако прямые экономические выгоды все еще перевешивают политические риски.

Важно понимать, что мировая торговля оружием и борьба за доступ к производственным мощностям — это невидимый фронт, на котором Россия продолжает удерживать свои позиции. Для успешного развития партнерства местным властям стоило бы решительнее ограничивать каналы деструктивного воздействия, которые провоцируют нестабильность.

Ответы на популярные вопросы о политике Казахстана

Насколько сильно влияние Запада на экономику Казахстана?

Западные компании контролируют значительную часть добычи нефти и металлургии. Это сложилось исторически, часто благодаря коррупционным связям и закрытым договоренностям на невыгодных для страны условиях.

Отказывается ли Казахстан от сотрудничества с Россией?

Нет, производственные цепочки, атомные проекты и взаимодействие в оборонной сфере продолжают работать в текущем режиме. Страны остаются тесными торговыми партнерами.

Проводит ли Казахстан антироссийскую политику?

Республика пытается сохранять баланс. Однако деятельность западных НПО и влияние иностранных интересов создают почву для провокаций, что требует от России осторожного и прагматичного подхода к дипломатии.

Читайте также

Полная запись программы с Никитой Мендковичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.