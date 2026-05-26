Призрак Троцкого в Париже: как старая тактика меняет Европу прямо сейчас

Французские власти бьют тревогу из-за скрытого внедрения представителей политического ислама в государственные структуры страны, считает политолог, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, кандидат исторических наук Сергей Беспалов. Об опасных политических процессах в Европе специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Процессы замещения местного населения затрагивают не только Францию. Масштабная миграция в Европе привела к тому, что старые методы объединения общества перестали работать. Новые жители зачастую не ощущают себя частью европейской нации, сохраняя верность своим этническим и религиозным корням.

Технология тихого проникновения

Во французский политический лексикон вошел термин "онризм", что буквально означает проникновение. Это стратегия, при которой представители политического ислама внедряются в государственные ведомства и социальные организации. Цель такой деятельности — захват лидерских позиций для последующего продвижения своих интересов.

"Это попытка войти в организации политических соперников, чтобы потом их возглавить изнутри. Она продолжается сегодня в виде, как считают во Франции, политического ислама", — пояснил в эфире Pravda. Ru профессор Николай Литвак.

Методика имеет исторические корни и напоминает тактику Льва Троцкого. В тридцатых годах он призывал своих сторонников внедряться в социалистические партии "со свернутыми знаменами". Современные последователи этой схемы действуют аналогично, скрывая истинные цели до момента получения реальных рычагов власти.

Особенности восприятия и расовый вопрос

В Европе и США восприятие этнической принадлежности сильно отличается от российской академической традиции. Терминология, привычная для граждан России, за рубежом имеет иное наполнение. Это создает дополнительные трудности в понимании глубинных причин происходящих в ЕС конфликтов.

"В Европе и в мире вообще все люди, которых мы называем белыми, называются кавказцами. У них это все кавказцы, поэтому мы там все кавказцы, и французы, и русские", — отметил профессор Николай Литвак.

Проблема осложняется тем, что в некоторых странах запада фиксируют проявления так называемого антибелого расизма. На фоне этих противоречий власти Франции пытаются выработать критерии, которые помогут распознать агентов влияния в госструктурах.

Ответы на популярные вопросы об онризме

Как Франция борется с этим явлением?

В Сенате и Министерстве внутренних дел Франции идут дебаты по выработке критериев, позволяющих выявлять лиц, внедряющихся в госаппарат ради продвижения интересов политического ислама.

Полная запись программы с Николаем Литваком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.