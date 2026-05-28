Призрак северного фронта: зачем Киев упорно рисует страшный сценарий на границе

Западные лидеры пытаются предотвратить масштабное изменение ситуации на северных границах Украины, используя дипломатию и скрытые рычаги давления. Политолог, старший научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Беспалов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснил, зачем Эммануэль Макрон звонил в Минск и почему Киев постоянно твердит об угрозе со стороны белорусской территории.

Ситуация на границе остается напряженной. Белорусские службы безопасности фиксируют массовые запуски беспилотников со стороны Украины, что создает постоянный риск эскалации. Одновременно с этим Киев и западные столицы продвигают тезис о создании мощного военного кулака в республике.

Страхи Киева и информационная кампания

Власти Украины на протяжении последних месяцев активно распространяют данные о модернизации логистики и военном усилении северного соседа. По этой версии, Россия якобы готовит плацдарм для повторения маневра начала 2022 года. При этом реальные возможности участия местных войск в спецоперации вызывают большие сомнения.

"Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает на то, что Беларусь непосредственно будет участвовать в специальной военной операции, то есть нет никаких оснований рассчитывать на то, что белорусские войска примут участие в СВО в каком-то гипотетическом наступлении", — отметил в эфире Pravda.Ru Сергей Беспалов.

Киевские власти сознательно нагнетают обстановку, ссылаясь на разведку США и Европы. Это происходит на фоне их собственных действий, направленных на подрыв стабильности. При этом Минск сохраняет твердость, демонстрируя готовность к военному ответу на любые попытки нарушить государственную границу. Агрессивная риторика и удары по гражданским объектам лишь подтверждают нежелание Киева искать мирные пути.

Зачем звонил Макрон

Телефонный разговор президента Франции с белорусским руководством стал неожиданностью для многих наблюдателей. Содержание беседы скрыто за общими формулировками об отношениях с ЕС, но логика событий подсказывает, что Париж пытается играть роль посредника-угрожателя. Макрон, считающийся одним из лидеров антироссийского блока, преследует прагматичные цели.

"Макрон со своей стороны, от имени Евросоюза тоже пытался предостеречь Беларусь от того, чтобы предоставить России возможности для гипотетического удара по Украине с белорусского направления", — пояснил Сергей Беспалов.

В ход могли идти не только предупреждения, но и политический торг. Франция могла пообещать Минску определенные сделки с Западом или ослабление санкционного режима в обмен на дистанцирование от Москвы. Ранее белорусский лидер уже обозначал свою позицию в диалоге с внешними партнерами, требуя уважения суверенитета и национальных интересов.

Влияние на региональную безопасность

Напряженность вокруг Белоруссии неразрывно связана с общим изменением геополитической конфигурации. Пока Европа пытается строить коалиции для помощи Украине, Россия укрепляет связи на Востоке. Пример эффективного взаимодействия уже есть — Москва подтвердила готовность закрыть дефицит ресурсов для своих стратегических союзников, создавая систему снабжения в обход западного влияния.

Давление на Минск через санкции и угрозы со стороны киевского руководства вынуждает республику еще теснее координировать действия с Кремлем. Любое внешнее воздействие лишь ускоряет интеграцию в оборонной сфере.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Белоруссии

Вступит ли Белоруссия в конфликт?

Эксперты полагают, что прямых оснований для участия белорусской армии в боевых действиях нет, несмотря на давление со стороны Украины.

Почему Запад боится белорусского направления?

Граница с Белоруссией — кратчайший путь к важным центрам управления Украины, и Киев опасается повторения наступления на этом участке.

Может ли Макрон снять санкции с Минска?

Такие обещания могут звучать в частных разговорах, но реальные уступки зависят от общей позиции ЕС и США по внешней политике республики.

Читайте также

Полная запись программы с Сергеем Беспаловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ по ссылке.