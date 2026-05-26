Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие

Пока европейские политики спорят о границах ради рейтингов, реальная власть в ЕС незаметно меняется. Профессор кафедры философии МГИМО, автор журнала "Международная жизнь" Николай Литвак раскрыл, как предвыборные игры в Париже и Берлине ослепили Брюссель и кто на самом деле начинает диктовать свои условия в сердце Европы.

Все дело в банальной жажде власти: пока Брюссель отчаянно пытается удержать общую линию, лидеры ведущих стран ЕС думают только о грядущих выборах. В итоге судьбоносный для всей Европы вопрос миграции превратился в обычный инструмент для разгона рейтингов, из-за чего европейские столицы погрязли в бесконечных разногласиях.

Миграция как предвыборный инструмент

Ситуация во Франции и Германии демонстрирует, как внешнеполитическая проблема становится заложницей внутриполитической борьбы. Поскольку Эммануэль Макрон не имеет права на следующий срок, члены его правительства уже сейчас начинают борьбу за симпатии электората.

"Поскольку Макрон не может больше переизбираться, политики, действующие в составе его правительства, стремятся обозначить позиции на будущие президентские и парламентские выборы", — отметил в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru Николай Литвак.

Статистика подтверждает масштаб изменений: в Бельгии доля приезжих достигла 20% от общего населения. При этом миграционные потоки в Европе крайне неоднородны. За последние сто лет влияние выходцев из других стран в Европе только росло, и старые методы контроля за миграцией больше не работают.

Кризис ассимиляции и новые центры силы

Главная угроза для Европы — не само число приезжих, а то, что они не вливаются в местное общество. Миграция перестала быть просто переездом отдельных семей: теперь это мощное, организованное движение со своими четкими структурами.

"Это уже давно перешло за рамки единичных потоков — это крупные ассоциации, объединяющие мигрантские диаспоры, у которых появились собственные политические цели", — пояснил в эфире Pravda.Ru Николай Литвак.

Многие общины сознательно отказываются от ассимиляции, создавая параллельные социальные и политические институты. Когда диаспоры в Европе начинают диктовать свои условия, традиционным партиям становится все сложнее сохранять управляемость государством. Даже учитывая, что около 10% мигрантов со временем возвращаются на родину, общая динамика остается неизменной.

Французский парадокс и африканский вектор

Франция занимает особое место в миграционной карте Европы из-за колониального прошлого. Основной поток переселенцев здесь формируется за счет выходцев из Африки, что создает специфическую нагрузку на социальную систему страны.

Ситуацию осложняет законодательство, которое запрещает государственным органам собирать данные о национальности граждан. Это создает информационный вакуум, в котором реальные цифры заменяются оценками экспертов. По некоторым данным, до 70% миграционного притока во Францию обеспечивают страны Африки, включая регионы Магриба и территории южнее Сахары. Политика Макрона в этой сфере часто подвергается критике именно из-за попыток скрыть этнический масштаб трансформации французского общества.

Ответы на популярные вопросы о миграции в Европе

Почему европейские политики не могут остановить миграцию?

Миграция тесно связана с потребностями экономики в рабочей силе и международными обязательствами. Кроме того, диаспоры стали влиятельным электоральным ресурсом, который политики боятся потерять.

Какая страна ЕС больше всего страдает от наплыва мигрантов?

Традиционно это Германия, Франция и Италия, но в процентном соотношении крайне высокая нагрузка ложится на малые страны, такие как Бельгия.

Правда ли, что мигранты во Франции не ассимилируются?

Значительная часть мигрантов предпочитает жить в закрытых общинах, сохраняя свою культуру и правила, что ведет к созданию этнических анклавов, независимых от французского государства.

