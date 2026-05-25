Слишком честный супермаркет: почему торговые сети больше не могут продавать просрочку

Махинации со сроками годности продуктов на прилавках остались в прошлом для крупных торговых сетей, которым технически и экономически невыгодно заниматься подобным обманом, заявил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. О механизмах контроля качества товаров специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Попытки переклеивать штрихкоды и менять даты на упаковках чаще всего встречаются в небольших торговых точках, где идёт точечное управление. В таких местах хозяин может давать персоналу установки по изменению сроков годности. Однако подобные манипуляции опасны и чреваты серьёзными последствиями для покупателей.

Большие сетевые магазины полностью включены в систему маркировки. Специальный QR-код наносится на упаковку и при сканировании сразу позволяет выявить, просрочена продукция или нет. Организовать переклеивание таких кодов технически очень тяжело, да и овчинка выделки не стоит. Главная задача любого системного ретейлера — снижать сроки оборачиваемости товара. Партии рассчитываются так, чтобы продукция уходила с прилавка как можно быстрее, а новая приходила уже с посвежевшими датами. Благодаря этому в крупных магазинах просрочка просто не формируется.

Потребителям важно сохранять бдительность, ведь испорченный продукт далеко не всегда меняется внешне.

"Если товар хранился и всё в целом все процессы были соблюдены, и даже если срок истёк, даже молоко, если оно хорошо в целом хранилось, если в нужном температурном режиме, то оно тоже, как правило, на несколько дней живёт дольше тех сроков, которые обозначены на самой упаковке. Поэтому не всегда можно, в общем-то, действительно это выявить", — пояснил эксперт.

Если охлаждённое мясо или молоко хранились в правильном температурном режиме, они могут выглядеть абсолютно безопасными даже после истечения заявленного срока. Обычные ориентиры вроде плесени или вздутия упаковки работают не всегда. При этом данные о датах производства обычно наносятся на саму упаковку, и нужно сильно потрудиться, чтобы их незаметно уничтожить или перебить. Внимательный осмотр товара перед покупкой остаётся главным инструментом защиты от испорченной продукции.

