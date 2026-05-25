Вторая жизнь просрочки: где испорченное мясо тайно превращают в аппетитный хит продаж

Обычный покупатель вряд ли сможет самостоятельно распознать профессионально переработанные продукты с истекшим сроком годности, считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Нюансы незаконной реанимации испорченных товаров и уловки общепита эксперт раскрыл в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

В российском законодательстве прописан жесткий запрет: торговые сети не имеют права возвращать поставщикам неликвидный товар. Под этот нож попал даже хлеб, который исторически всегда отправляли на легальную переработку. Раз возврат невозможен, магазины обязаны полностью утилизировать просрочку, однако на практике испорченные продукты регулярно всплывают в теневом обороте.

Чаще всего "вторую жизнь" тухлым продуктам дают в точках быстрого питания. Потребители регулярно сталкиваются с массовыми отравлениями, после чего в дело вступают Роспотребнадзор и больницы. Выявить "реанимированную" просроченную курицу в уличной шаурме на глаз или на вкус рядовой гражданин просто не способен — недобросовестные дельцы отмывают и маскируют ее на профессиональном уровне.

Легальные супермаркеты защищены цифровыми барьерами: система "Честный знак" и QR-коды блокируют просрочку прямо на кассе, а Россельхознадзор может отследить всю цепочку движения мяса. Но этот тотальный цифровой контроль имеет одну огромную брешь.

"Значит, соответственно, определенную миссию "Честный знак" выполняет. Но прямо сказать, что он ставит запрет на или там как бы твёрдо закрывает реализацию этой продукции... Конечно же, нет, потому что это опять же только та продукция, которая легально попала в оборот и имеет, соответственно, маркировку", — отметил Андрей Карпов.

