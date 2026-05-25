Не спешите выбрасывать: почему срок годности на пачке молока — просто страшилка

Уничтожение испорченных продуктов питания строго регламентировано законом, однако реальный срок годности товаров часто превышает указанный на упаковке, рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Особенности оборота товаров с истекающим сроком реализации эксперт раскрыл в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.
Многие покупатели задаются вопросом, почему магазины неохотно избавляются от неликвидной продукции и можно ли её перепродать. На самом деле закон четко разграничивает эти процессы. Если у товара истек срок годности, его оборот в России категорически запрещен, и такая продукция подлежит обязательному уничтожению. Совсем по-другому обстоит ситуация с вещами, которые еще можно легально продать.
"Если продукция, у неё срок годности ещё действует, даже один день, то, конечно, она может быть в обороте, и, соответственно, она может быть куда-то быть реализована", — отметил Андрей Карпов.
Торговые сети активно пользуются этой возможностью, чтобы минимизировать свои потери и предложить покупателям выгодные условия.
"И опять же, если мы обратим внимание, во многих магазинах продукция с истекающим сроком годности отмечается скидками и 30, и 40, и 50 процентов. И, соответственно, люди эту продукцию вполне могут приобрести, особенно та продукция, по которой мы, в принципе, во-первых, видим и внешнее качество продукции отличное и понимаем, что в принципе эта продукция может ещё храниться какое-то время", — считает эксперт Андрей Карпов.
Интересно, что даты на упаковках далеко не всегда отражают реальность. Производители вынуждены занижать сроки годности из-за жестких нормативных требований, хотя сам продукт сохраняет свои свойства значительно дольше.
"Ведь срок годности устанавливает производитель, значит, исходя из каких-то требований, в том числе законодательства, и зачастую реальный срок годности товара выше, но производитель, условно говоря, не может поставить этот срок выше, потому что текущая цифра, она тоже каким-то образом высчитана и обоснована", — пояснил Андрей Карпов.
Главным фактором сохранения свежести остается соблюдение правильного температурного режима. В крупных сетевых магазинах с этим проблем нет: логистика и хранение в холодильниках четко отлажены на всех этапах от завода до прилавка. В отличие от неорганизованной уличной торговли крупные сети строго соблюдают нормативы.
Финальную точку в судьбе продуктов всегда ставит сам покупатель. Именно обычные люди чаще всего хранят дома настоящую просрочку, самостоятельно решая, выбросить забытый пакет молока или приготовить из него блины.
