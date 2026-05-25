Оздоровление рунета: эти простые привычки лишат хакеров улова без всяких программ

Очередные запретительные инициативы в интернете могут привести к неожиданным последствиям для пользователей, считает координатор Центра Безопасного интернета Урван Парфентьев. О том, как тотальные цифровые ограничения влияют на уязвимые категории граждан, специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Попытки защитить несовершеннолетних пользователей с помощью блокировок часто приводят к противоположному результату. Вместо ухода из цифрового пространства подростки начинают искать обходные пути.

"Им нужно просто предоставить то, что они хотят, с учётом соответствующих требований по безопасности. То есть, если они не хотят находиться в какой-то специализированной детской соцсети, которая к тому же очень тяжело окупается, нужно просто предоставить им вот такой детский вариант полноценной соцсети, в которую они, собственно говоря, рвутся", — считает Урван Парфентьев.

Подобный шаг позволит удержать молодую аудиторию на проверенных ресурсах. Эксперт отметил, что создание качественной альтернативы уменьшит отток несовершеннолетних на совсем слабо контролируемые и слабо моделируемые площадки.

"Плюс к этому подобное решение вряд ли будет восприниматься вот такой дискредитацией понятия безопасности, потому что очень многие запретительные инициативы подаются именно под предлогом обеспечения безопасности, что на практике уже привело просто к дискредитации этого понятия по принципу знаменитой притчи "Волки", — добавил специалист.

Ситуация с пожилыми людьми выглядит еще сложнее, поскольку любые искусственные барьеры для взрослой аудитории с жизненным опытом недопустимы и вызовут лишь резкое отторжение. Вместо борьбы со злоумышленниками регулирующие структуры пытаются вводить ограничения для добропорядочных пользователей. Это приводит к тому, что люди перестают реагировать на инициативы по обеспечению их безопасности в позитивном ключе.

Единственным эффективным инструментом защиты старшего поколения остается системное обучение цифровой грамотности.

"Ну, здесь единственное решение, о чём говорилось тоже многократно — это качественная информационно-просветительская работа. Она должна быть профессиональной и своевременной", — пояснил Урван Парфентьев.

В настоящее время разрозненные советы из разных источников не приносят нужного результата, так как системность этой деятельности была утрачена. Информационную работу необходимо выстраивать на основе глубокого анализа актуальных угроз и адаптировать материалы под нужды пенсионеров, обеспечивая адресную и оперативную доставку. Мошенники мгновенно подстраиваются под любую повестку, поэтому просвещение должно опережать действия преступников.

