Запрет беби-боксов ведёт к криминалу: решение, которое могло бы спасти сотни младенцев

Запрет на установку беби-боксов в России приводит к росту числа детоубийств, считает писательница и общественный деятель Мария Арбатова. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru эксперт рассказала, чем оборачивается отсутствие "окон жизни".

Почему государство против беби-боксов

По мнению Марии Арбатовой, за противодействием беби-боксам стоит желание контролировать женщину до конца. Консерваторы настаивают на моральной ответственности матери, требуя, чтобы она либо воспитывала ребенка сама, либо официально платила алименты. В итоге ситуация превращается в абсурд: пытаясь наказать женщину финансово, система подталкивает ее к преступлению.

Арбатова напомнила, что практика подкидывания детей в специальные воспитательные дома существовала веками. Сегодня же публичное давление за личный выбор и навязывание чувства вины только усугубляют ситуацию. Женщины, оказавшиеся в тупике, вместо цивилизованного отказа от ребенка выбирают страшные способы избавиться от него.

Скрытая статистика и очереди на усыновление

Официальные сводки происшествий отражают лишь вершину айсберга. Эксперт уверена, что множество случаев инфантицида остаются нераскрытыми, особенно в сельской местности. При этом в стране существует огромный спрос на усыновление младенцев, который государство не может удовлетворить из-за забюрократизированности процедур.

"На младенцев в России стоят в очередях по десять лет. Но вместо того чтобы забрать ребенка у матери, которая объективно не может его растить, и отдать в семью, ей создают невыносимые условия", — отметила в эфире Pravda.Ru Мария Арбатова.

Пока чиновники обсуждают, как стимулировать семьи воспитывать по трое детей, реальная помощь беременным в кризисной ситуации остается дефицитом. В результате на отчаянный шаг решаются не только асоциальные личности, но и совсем юные девушки, которые не знают основ контрацепции и боятся осуждения общества.

Психологический груз и отсутствие поддержки

Часто детоубийства совершают "маленькие девочки", которые психологически не справляются с грузом ответственности. При этом качество доступа к социальным услугам в регионах не закрывает потребности женщин в анонимной поддержке. Без возможности легально и безопасно передать ребенка государству матери совершают непоправимое из-за помутившегося рассудка.

Важно понимать, что влияние семьи на личность закладывается с первых дней, и если мать не готова к появлению ребенка, это становится трагедией для обоих. Создание системы беби-боксов могло бы спасти сотни жизней ежегодно, если бы идеологические установки уступили место здравому смыслу.

Ответы на популярные вопросы о беби-боксах

Зачем нужны беби-боксы?

Беби-бокс гарантирует анонимность. Многие женщины боятся уголовного преследования или позора, поэтому выбирают помойку вместо официального отказа от прав.

Кто чаще всего оставляет детей в таких боксах?

Это не только неблагополучные слои населения, но и несовершеннолетние девушки, а также женщины, находящиеся в состоянии послеродового психоза.

Правда ли, что на младенцев в России большая очередь?

Да, здоровых младенцев готовы забрать в семьи мгновенно, тогда как подростки и дети с особенностями остаются в детских домах годами.

