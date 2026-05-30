Конец мужским хитростям: что заставит нерадивых отцов платить алименты до копейки

Российские женщины отказываются рожать из-за страха остаться без поддержки после развода, считает писательница и общественная деятельница Мария Арбатова. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru эксперт заявила, что действующий Семейный кодекс фактически не защищает матерей и требует радикальных реформ.

Алименты как лотерея

Сегодня в России сумма невыплаченных алиментов достигла астрономических 150 миллиардов рублей. Женщины вынуждены годами бегать за бывшими мужьями, выбивая деньги на еду и одежду для детей. При этом закон возлагает на мать всю тяжесть судебных тяжб: поиск адвоката, подачу исков и борьбу с угрозами со стороны нерадивых отцов.

"Если государство заплатит хотя бы копейку, оно начнет относиться к должнику как к вору. А сейчас оно относится к нему как к человеку, которому просто не хочется платить", — отметила в эфире Pravda.Ru писательница Мария Арбатова.

Проблема усугубляется тем, что отсутствие финансовой поддержки со стороны родителя часто провоцирует психологические сложности у ребенка во взрослом возрасте. По мнению Арбатовой, выросло уже несколько поколений, живущих в условиях фактической безотцовщины, где отец не участвует в жизни семьи материально.

Государство должно стать гарантом

Решением проблемы может стать внедрение системы "реальных алиментов", которая уже работает в ряде стран СНГ. Суть проста: если отец не платит, государство мгновенно выплачивает матери половину прожиточного минимума на ребенка, а затем само взыскивает эти деньги с должника. Это переводит обвинение из частного в публичное поле.

Вместо эффективной финансовой защиты власти пока выбирают доски позора или лишение прав. При этом законодательство в других сферах выглядит более продвинутым. Например, право отца на отпуск во время декрета супруги официально закреплено, но системная защита матери после распада семьи по-прежнему отсутствует.

"Семейный кодекс российскую женщину вообще не защищает. Когда спрашиваешь девушку, почему она не рожает, она отвечает прямо: а что я буду делать с ребенком после развода?" — отметила Мария Арбатова.

Современные тренды показывают, что распределение ролей меняется, и всё чаще мужчины уходят в декрет для спасения бюджета, однако вопросы безопасности женщин на рынке труда и защиты от домашнего насилия остаются открытыми.

Ответы на популярные вопросы об алиментах

Почему женщины не могут взыскать алименты самостоятельно?

Это требует больших затрат на адвокатов, времени на суды и часто сопровождается давлением со стороны бывшего мужа.

Что изменит участие государства в выплатах?

Если государство сначала выплатит деньги матери, оно будет искать должника гораздо активнее, используя весь административный ресурс.

Как алиментные долги влияют на демографию?

Неуверенность в завтрашнем дне и отсутствие правовых гарантий заставляют женщин откладывать рождение детей или вовсе отказываться от него.

Читайте также

Полная запись программы с Марией Арбатовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.